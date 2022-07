Avis | Je suis un stratège démocrate. C’est ainsi que nous reconquérons la classe ouvrière.

Les démocrates ont trop souvent hésité à parler d’externalisation – peut-être parce que le discours anti-externalisation de M. Trump nous a fait craindre de ressembler à lui. Nous devons surmonter cela et recommencer à nous approprier ce problème.

Deuxièmement, les démocrates devraient continuer à promouvoir une législation qui aide la classe ouvrière, en particulier dans la construction de choses – et souligner comment cela fera une différence dans la vie des gens. Le décret exécutif Buy American de la Maison Blanche et le plan de sauvetage américain aident à garantir que les entreprises américaines obtiennent la première place dans tout contrat financé par les contribuables américains. Cela signifie des emplois et des revenus. Nous devrions immédiatement adopter une version du projet de loi sur la compétitivité de la Chine qui ramène des lignes d’approvisionnement essentielles comme la production de semi-conducteurs en Amérique, investit dans la fabrication américaine, s’attaque au vol de propriété intellectuelle et aux subventions illégales en Chine et élargit la formation des travailleurs.

Les démocrates peuvent également améliorer les accords commerciaux afin qu’ils offrent des avantages tangibles aux travailleurs américains. Des centaines de démocrates ont voté avec M. Trump pour améliorer l’ALENA pour les travailleurs, et ils devraient continuer à le faire pour d’autres pactes commerciaux. Il n’y a pas si longtemps (2005), M. Obama expliquait son vote contre l’accord de libre-échange centraméricain de George W. Bush en soulignant que les accords commerciaux avaient trop souvent pour but de « faciliter la vie des gagnants de la mondialisation, alors que nous ne rien faire alors que la vie devient plus difficile pour les travailleurs américains.

En outre, le code des impôts devrait être réformé pour inciter les entreprises à payer aux travailleurs américains une journée de salaire honnête ici, et non à embaucher de la main-d’œuvre étrangère moins chère.

Troisièmement, les démocrates doivent établir un contraste entre eux et les républicains, qui n’ont été que trop heureux de voir les entreprises expédier des emplois à l’étranger. Par exemple, les républicains ont massivement soutenu les réductions d’impôts de M. Trump pour les sous-traitants. Les démocrates ont fait tomber Mitt Romney pour son externalisation chez Bain Capital et ont tenu John McCain responsable dans le Michigan pour sa promotion d’accords commerciaux destructeurs d’emplois. Nous devrions ramener cette tactique au premier plan des campagnes démocrates.

Et quatrièmement, les démocrates devraient s’inspirer de nos racines et de nos amis syndicaux. Nous devrions rappeler encore et encore aux électeurs qui a sauvé l’industrie automobile américaine : Barack Obama et son vice-président, Joe Biden.