Avis | Je suis un docteur de 100 ans. Je ne suis pas trop vieux pour travailler.

Pour l’éditeur:

Concernant “Comment vous sentiriez-vous à propos d’un médecin de 100 ans ?”, de Sandeep Jauhar (essai invité d’Opinion, 2 décembre) :

J’ai lu l’essai du Dr Jauhar avec beaucoup d’intérêt, puisque je suis le médecin de 100 ans qu’il mentionne.

Le nombre de médecins en exercice plus âgés a augmenté. C’est un hommage à la sophistication de la médecine moderne, qui permet aux médecins de vivre plus longtemps, et au fait que de nombreux médecins ont renoncé à fumer. Je me souviens quand les médecins, une cigarette entre les lèvres, conseillaient aux patients de fumer parce que “cela réduira votre appétit et calmera vos nerfs”.

Le Dr Jauhar recommande des examens de compétence, citant des statistiques sur les troubles cognitifs chez les personnes âgées. Une étude a révélé que 32 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont une forme de déficience cognitive, ce qui signifie que la majorité n’est pas affectée.

On s’attendrait à ce que les médecins, en tant que groupe, aient des taux de déficience inférieurs, car la démence est plus répandue parmi les personnes économiquement défavorisées. Les statistiques, cependant, ne prédisent pas le statut d’un individu en particulier, et pour cette raison, le point du Dr Jauhar sur les examens de compétence est bien compris.

Concernant le burn-out, après 75 ans, j’apprécie toujours le contact avec les patients et la stimulation que cela engendre. Souvent, je passe en revue un problème que j’ai rencontré dans le passé et j’aime lire sur les progrès de la gestion.