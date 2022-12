Avis | Je suis un ambulancier paramédical de NYC. Je n’ai jamais été témoin d’une crise de santé mentale comme celle-ci.

Nous devons passer au crible les braises et voir ce que nous pouvons récupérer. Ensuite, nous devons poser une nouvelle fondation, mettre des poutres pour soutenir la structure et commencer à construire.

Ce dont New York, comme tant de villes aux États-Unis, a besoin, c’est d’un investissement soutenu pour financer les établissements de santé mentale et les professionnels offrant des soins de longue durée. Cet effort coûterait sans aucun doute des dizaines de millions de dollars.

Je ne suis pas contre le fait d’emmener à l’hôpital des malades mentaux en détresse — nos ambulances le font tout le temps. Mais je sais qu’il est peu probable que cela résolve leurs problèmes. Les hôpitaux sont débordés, alors ils essaient parfois de déplacer les patients vers d’autres établissements. La gouverneure Kathy Hochul a promis 50 lits supplémentaires pour les patients psychiatriques de New York. Nous avons besoin de beaucoup plus pour gérer les patients qui seraient admissibles à une hospitalisation involontaire selon les critères vagues de M. Adams.

Souvent, un patient est examiné par le personnel hospitalier, reçoit un sandwich et un endroit pour se reposer pendant quelques heures, puis sort. Si la personne est en état d’ébriété, une infirmière peut offrir un “sac banane” – une solution intraveineuse de vitamines et d’électrolytes – et le temps de se dégriser. Il y a de fortes chances que le personnel déjà surmené ne puisse pas faire grand-chose, voire rien, contre la dépression qui a poussé le patient à boire ou à se droguer en premier lieu.

Disons qu’un patient reçoit un traitement à l’hôpital. M. Adams dit qu’en vertu de la nouvelle directive, ce patient ne sera pas renvoyé tant qu’un plan n’aura pas été mis en place pour connecter la personne avec des soins continus. Mais les dispositifs en charge de cette prise en charge – hébergement protégé, accès aux soins psychiatriques ambulatoires, assistantes sociales, parcours de réinsertion sociale – sont terriblement insuffisants. Il n’y a pas assez de refuges, il n’y a pas assez de travailleurs sociaux, il n’y a pas assez d’établissements de soins ambulatoires. Ainsi, les personnes qui ne savent plus comment s’occuper d’elles-mêmes, qui ont besoin de se tenir la main dans un processus complexe, se retrouvent seules dans la rue.

Il y a quelques jours, j’ai soigné une personne maniaco-dépressive d’une trentaine d’années qui criait après les gens sur un quai de métro du centre-ville de Brooklyn. L’homme a dit qu’il avait passé deux ans sans médicaments parce qu’il ne savait pas où en trouver. Il a dit qu’il ne voulait pas aller dans un refuge et je lui ai dit que je savais d’où il venait : j’ai été sans abri pendant deux ans au début de la vingtaine et j’ai dormi dans ma voiture pour éviter les refuges — une nuit au Bedford-Atlantic Armory me suffisait.

J’ai persuadé l’homme de venir avec moi au Brooklyn Hospital Center et je me suis assuré qu’il obtienne une ordonnance. S’il se souviendra ou non de le prendre, je ne sais pas.