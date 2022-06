Avis | Je suis pris en otage en Iran. Président Biden, Mettez fin à ce cauchemar.

Risquer un appel public alors que j’étais en cage dans la tristement célèbre prison iranienne d’Evine en dit long sur la profondeur de mon désespoir. J’ai souffert tranquillement car près de 2 500 des jours qui auraient dû être les meilleurs et les plus productifs de ma vie ont été perdus derrière ces barreaux. Mais je suis obligé de rompre ce silence maintenant parce que je pense que l’approche de l’administration Biden pour secourir les Américains en détresse en Iran a échoué de manière spectaculaire jusqu’à présent et à moins que le président n’intervienne immédiatement, nous risquons de languir dans cet abîme dans un avenir prévisible.

J’ai été incarcéré en octobre 2015 et condamné à 10 ans de prison après un procès à huis clos. Le juge a statué que des activités telles que prendre la parole lors de conférences universitaires, détenir des bourses dans des groupes de réflexion de Washington et même avoir un lien avec le Forum économique mondial revenaient à tenter de renverser le régime en collaboration avec un gouvernement étranger hostile – c’est-à-dire les États-Unis. Une enquête des Nations Unies a qualifié mon arrestation d'”arbitraire”. Le gouvernement américain et d’innombrables organisations de défense des droits de l’homme ont proclamé mon innocence, m’ont qualifié d’otage et ont exigé ma libération immédiate.

Mais la triste réalité est que l’Iran ne libérera ses captifs que s’il lui est offert des incitations suffisantes. Les critiques rejettent cette solution sans proposer d’alternatives viables. Néanmoins, il semble que tout président envisageant l’autorisation d’un accord pour notre libération prend en compte les coûts politiques inévitables de le faire. Indifférent à ce calcul politique, Téhéran semble exiger plus pour notre libération que la Maison Blanche ne peut supporter.