Avis | Je suis médecin de première ligne en Ukraine. Je n’ai pas pu échapper à cette guerre.

Vous pensez peut-être que les gens sont plus durs là où la mort est monnaie courante, mais j’ai découvert que les gens sont plus sensibles et plus ouverts. Quand les obus explosent partout et que vous êtes à l’abri avec des inconnus, vous avez vraiment envie d’avoir des conversations franches. Vous partagez des secrets intimes, des expériences personnelles et des souvenirs sacrés. Les gens veulent remplir l’espace ravagé par la mort avec autant de vie que possible.

Ici, tout le monde partage tout et s’entraide. Même les militaires, la police et les fonctionnaires. S’ils voient que vous n’avez pas de nourriture, ils vous nourriront. Si vos vêtements sont déchirés ou sales, ils offriront les leurs. S’il n’y a pas de cigarettes, ils vous donneront la moitié des leurs. En temps de paix, je n’ai jamais vu des gens se soucier autant les uns des autres.

Une fois, je cherchais un endroit pour acheter du lait et j’ai rencontré un homme d’environ 70 ans. Il m’a donné un pot avec environ un demi-gallon de lait et a refusé de prendre de l’argent. Nous avons commencé à parler et il s’est avéré qu’en 2016, sa femme a été tuée et sa fille a été gravement blessée par des bombardements. La maison dans laquelle ils vivaient a été détruite.

Quand je lui ai demandé pourquoi il n’était pas parti, il m’a montré une grange avec des poulets et une vache à l’intérieur. « Et d’ailleurs, où puis-je aller ? il a dit.

Environ 30 000 personnes vivaient à Avdiivka. Lorsque la guerre a commencé en 2014, la plupart des médecins, policiers et autres fonctionnaires ont quitté la ville, comme moi. Maintenant, il reste peut-être 5 000 ou 6 000 personnes. Si vous demandez aux gens pourquoi ils ne partent pas, ils répondent généralement qu’ils n’ont pas d’argent ou qu’ils n’ont nulle part où aller.

Je pense que certains d’entre eux sont également habitués aux bombardements.

Mon partenaire Danil, qui conduit notre ambulance, n’est jamais parti non plus, mais il a évacué sa famille. Il m’a dit qu’il craignait que s’il était parti, il n’y aurait personne pour aider les blessés.