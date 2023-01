Avis | Je suis l’un des derniers résistants contre Kevin McCarthy – et je ne reculerai pas

Au cours de l’été, un groupe de conservateurs a élaboré une proposition avec des modifications importantes des règles et des processus qui régissent la façon dont les républicains dirigent la Chambre des représentants. Par exemple, nous voulions que les membres réguliers de la base aient plus de pouvoir pour amender les projets de loi à la Chambre. Nous voulions au moins trois jours pour lire et étudier les projets de loi avant qu’on nous demande de les voter. Et nous voulions limiter la portée des projets de loi à un seul sujet, pour ne pas être appelés à voter sur des « sapins » législatifs adoptés dans un délai serré. Nous avons fait ces demandes parce que les gens que nous représentons nous ont dit à maintes reprises que Washington était brisé, et nous savions qu’ils voulaient voir un changement dans le statu quo.

Ce que le peuple américain a regardé cette semaine est un processus démocratique sain, fonctionnant comme il a été conçu : avec des membres au même endroit, s’engageant dans un débat et ayant des conversations en face à face. Des négociations importantes prennent souvent des mois voire des années dans un organe législatif. Pourtant, c’est la seule et unique occasion que nous ayons de débattre du fonctionnement de la Chambre tous les deux ans, tant avec l’élection d’un président qu’avec l’adoption du nouveau règlement intérieur.

Alors que certains nous ont accusés d’agir dans nos intérêts personnels, nous restons fermes parce que nous pensons que la Chambre des représentants des États-Unis a été conçue pour être la Chambre du peuple où la volonté de chaque Américain serait représentée. C’est pourquoi la sélection d’un orateur nécessite les votes de la majorité de la Chambre. Une majorité des représentants du peuple doit faire confiance à cette personne pour nous diriger.

Au cours des derniers mois de négociations et de débats, nous avons été très clairs avec les dirigeants républicains que nous voulons des changements qui permettent aux membres réguliers du Congrès, qui représentent chacun un district de plus d’un demi-million de personnes, d’avoir une contribution plus significative sur la façon dont la législation est considéré. Et certains de ces changements de procédure ont été acceptés.