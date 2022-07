Avis | Je suis le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Poutine doit être arrêté.

L’Ukraine, les États-Unis et nos alliés européens doivent parler à M. Poutine dans son langage : le langage de la force. Concrètement, cela signifie renforcer l’Ukraine militairement, en accélérant les livraisons de pièces d’artillerie avancées et de véhicules blindés, et économiquement avec une aide financière supplémentaire. Les sanctions devraient également être renforcées, ciblant les exportations russes, interdisant ses banques et restreignant son accès au commerce maritime. Certains pourraient ergoter sur le prix d’un tel soutien. Mais l’alternative, celle d’un M. Poutine enhardi, est bien pire.

Je suis profondément reconnaissant aux États-Unis, et personnellement à mon ami et homologue le secrétaire d’État Antony Blinken, pour toute l’assistance en matière de sécurité et autre que le pays a fournie. Je suis également reconnaissant à tous nos partenaires en Europe et dans le monde qui sont aux côtés de l’Ukraine en cette période difficile.