Avis | Je suis la dernière barrière entre ma sœur et New York

Ma sœur et moi avons partagé une chambre quand nous étions enfants, mais il me faut une minute pour reconnaître la femme mince et ébouriffée aux cheveux gris que je vois par la fenêtre. Puis je vois son expression méfiante et perplexe, et je me rends compte qu’elle ne me reconnaît plus. Elle est à moins de 10 pieds et je ne peux pas traverser les décennies et retrouver la petite sœur que je connaissais, la personne belle, hilarante et talentueuse qu’elle était autrefois. L’infirmière debout à côté d’elle se précipite hors de la salle; il me dit que mes pleurs « n’aident pas », que je confonds et inquiète ma sœur. Je m’éloigne de la fenêtre pour qu’elle ne puisse plus me voir.

C’est la réalité de la prise en charge d’un membre de la famille souffrant d’une maladie mentale en Amérique. Je suis la dernière barrière entre ma sœur et l’itinérance. Et j’ai besoin d’aide. Si ma sœur avait un cancer, la maladie de Parkinson ou le diabète, elle pourrait se faire soigner. Mais parce qu’elle est mentalement malade, elle est piégée dans un champ de distorsion de la réalité dont elle ne peut s’échapper sans les médicaments qu’elle refuse perversement.

De ses textes à moi, je sais qu’elle veut retrouver sa vie, veut le retour de sa coopérative, la chance de travailler à nouveau en tant qu’artiste. Et je sais de ses précédentes hospitalisations que sa santé mentale s’améliore avec les médicaments, et qu’il existe maintenant des antipsychotiques à action prolongée disponibles sous forme d’injections, ce qui élimine le besoin d’une observance quotidienne.

Ma sœur a une généreuse prestation d’invalidité fédérale, une assurance-maladie et une assurance complémentaire, et une famille qui se soucie d’elle. En tant que tuteur, je paie ses dépenses à partir de ses allocations mensuelles et transfère de l’argent quotidiennement sur la carte de débit qu’elle porte comme seule pièce d’identité. Mais comment puis-je garder ma sœur en sécurité et logée si je ne peux pas avoir accès aux soins dont elle a besoin ?

Comment puis-je aller au-delà de ce que la loi de Kendra est conçue pour accomplir et comment elle est interprétée par ceux qui sont autorisés à l’appliquer ? La nouvelle directive du maire augmentera-t-elle mes chances d’obtenir son traitement ambulatoire mandaté par le tribunal ? Ce n’est plus un mystère pour moi que les rues de New York et de Los Angeles et de trop nombreuses autres villes américaines abritent des milliers de malades mentaux sans logement. Ils n’ont nulle part où aller.

Je sors désespérée de l’hôpital. Je passe le reste de mon temps à New York à vider l’appartement de la maison privée où ma sœur avait vécu. Je porte un masque KF94 et des gants en latex pour trier ses vêtements, la poubelle. J’organise des soins pour le chat errant qu’elle a essayé de garder comme animal de compagnie et a tenté de nourrir avec des boîtes de thon mais qui a plutôt nourri les souris infestant la pièce. Je contacte un exterminateur, une entreprise d’assainissement, un plombier et un peintre pour nettoyer, décontaminer et réparer l’appartement.

Et je suis submergé de gratitude pour le propriétaire de la maison qui a toléré ma sœur et sa maladie avec une compassion d’un autre monde. Elle a rendu non seulement la vie de ma sœur supportable, mais aussi la mienne. Aussi reconnaissant que je lui sois, elle ne remplace pas les soins adéquats pris en charge par l’État. Le logement des malades mentaux ne sera pas résolu par la gentillesse des étrangers, pas quand il y a des millions de personnes comme ma sœur.