Avis | Je ne voulais pas que ce soit vrai, mais le médium est vraiment le message

J’en suis venu à penser la même chose des technologues d’aujourd’hui : leur problème est qu’ils ne prennent pas suffisamment la technologie au sérieux. Ils refusent de voir comment cela nous change ou même comment cela les change.

Il a été révélateur de voir Marc Andreessen, le co-fondateur des navigateurs Mosaic et Netscape et d’A16Z, une société de capital-risque, tweeter sans cesse des mèmes sur la façon dont tout le monde en ligne est obsédé par “l’actualité”. Andreessen siège au conseil d’administration de Meta et son entreprise aide à financer le projet d’acquisition de Twitter par Elon Musk. Il est au cœur des plateformes médiatiques qui obsèdent algorithmiquement le monde avec la même petite collection de sujets et ont aplani les frictions de lieu et de temps qui, dans les époques passées, rendaient les nouvelles à Omaha nettement différentes de celles à Ojai. Lui et son entreprise ont été implacables dans le battage médiatique de la cryptographie, qui transforme la dynamique de la «chose actuelle» du Web social en marchés d’actifs spéculatifs et moussants.

Derrière son argumentation se cache une vision de la nature humaine et de la manière dont elle interagit ou non avec la technologie. Dans une interview avec Tyler Cowen, Andreessen suggère que Twitter est comme « une machine à rayons X géante » :

Vous avez ce phénomène, qui est juste fascinantoù vous avez toutes ces personnalités publiques, toutes ces personnes en position d’autorité — dans de nombreux cas, une grande autorité —les principaux théoriciens du droit de notre époque, les principaux politiciens, tous ces hommes d’affaires. Et ils tweetent, et tout d’un coup, c’est comme, “Oh, c’est qui tu es en fait sommes.”

Mais est-ce? Je ne pense même pas que ce soit vrai pour Andreessen, qui me semble très différent sur Twitter que sur. Il n’y a pas de soi stable et immuable. Les gens sont capables de cruauté et d’altruisme, d’hypermétropie et de myopie. Nous sommes qui nous sommes, en ce moment, dans ce contexte, médiatisés de ces manières. C’est une abdication de responsabilité pour les technologues de prétendre que les technologies qu’ils fabriquent n’ont pas leur mot à dire sur qui nous devenons. Là où il voit une radiographie, je vois une moisissure.

Au cours de la dernière décennie, le récit s’est retourné contre la Silicon Valley. Les pièces bouffantes sont devenues des emplois à succès, et les visionnaires inventant notre avenir ont été refondus en machiavéliques sapant notre présent. Ma frustration avec ces récits, à la fois alors et maintenant, est qu’ils se concentrent sur les personnes et les entreprises, pas sur les technologies. Je soupçonne que c’est parce que la culture américaine reste profondément mal à l’aise avec la critique technologique. Il y a quelque chose qui ressemble à un système immunitaire contre cela : on vous traite de luddite, d’alarmiste. “En ce sens, tous les Américains sont marxistes”, a écrit Postman, “car nous ne croyons rien si ce n’est que l’histoire nous amène vers un paradis préétabli et que la technologie est la force derrière ce mouvement.”

Je pense que c’est vrai, mais cela coexiste avec une vérité opposée : les Américains sont des capitalistes, et nous ne croyons rien sinon que si un choix est fait librement, cela lui confère une présomption contre la critique. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile de parler de la façon dont nous sommes modifiés par les médiums que nous utilisons. Cette conversation, à un certain niveau, exige des jugements de valeur. C’était dans mon esprit récemment, quand j’ai entendu Jonathan Haidt, un psychologue social qui recueille des données sur la façon dont les médias sociaux nuisent aux adolescents, dire sans ambages : « Les gens parlent de la façon de le modifier – oh, cachons les compteurs similaires. Eh bien, Instagram a essayé – mais permettez-moi de dire ceci très clairement : il n’y a aucun moyen, aucun ajustement, aucun changement architectural qui permettra aux adolescentes de publier des photos d’elles-mêmes, pendant qu’elles traversent la puberté, pour des étrangers ou d’autres évaluer publiquement.

Ce qui m’a frappé dans le commentaire de Haidt, c’est à quel point j’entends rarement quelque chose de structuré de cette façon. Il soutient trois choses. Premièrement, le fonctionnement d’Instagram change la façon de penser des adolescents. Cela renforce leur besoin d’approbation de leur apparence, de ce qu’ils disent et de ce qu’ils font, ce qui les rend à la fois toujours disponibles et jamais assez. Deuxièmement, c’est la faute de la plate-forme – c’est intrinsèque à la façon dont Instagram est conçu, pas seulement à la façon dont il est utilisé. Et troisièmement, que c’est mauvais. Que même si beaucoup de gens l’utilisent et l’apprécient et passent très bien le gantlet, c’est toujours mauvais. C’est un moule dans lequel nous ne devrions pas vouloir que nos enfants passent.