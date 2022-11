Avis | Je n’achète pas tout à fait le récit de DeSantis et d’autres pensées à mi-parcours

Les résultats des élections de mi-mandat de mardi continuent de tomber, mais l’histoire plus large est claire : la vague rouge que beaucoup anticipaient ne s’est jamais matérialisée. Les républicains ont remporté 54 sièges à la Chambre contre Bill Clinton en 1994 et 63 sièges contre Barack Obama en 2010. Il ne semble pas que le GOP obtiendra quoi que ce soit de proche en 2022, et les démocrates pourraient conserver leur contrôle étroit du Sénat – tous contre dans un contexte d’inflation galopante et de faibles cotes d’approbation pour le président Biden.

Pourquoi les démocrates n’ont-ils pas été anéantis ? Pourquoi tant de républicains ont-ils sous-performé tandis que d’autres, comme le gouverneur Ron DeSantis de Floride, ont gagné de manière décisive ? Et qu’est-ce que tout cela implique pour 2024 ?

Pour parler des résultats à mi-parcours et de leurs implications, je suis accompagné du rédacteur en chef de ma chronique, Aaron Retica. Nous discutons de la raison pour laquelle cette élection a fini par être si proche de façon choquante; comment la performance des démocrates pourrait, paradoxalement, rendre plus difficile la victoire de Biden en 2024 ; pourquoi l’importance de la victoire de DeSantis est probablement surestimée ; pourquoi l’inflation n’a pas semblé avoir autant d’importance pour les résultats des élections que la plupart des analystes le croyaient ; comment un éventuel combat DeSantis-Donald Trump lors des primaires républicaines de 2024 pourrait créer un espace électoral permettant aux républicains plus traditionnels de percer; l’appel distinctif de la classe ouvrière de John Fetterman en Pennsylvanie, le calcul moral de la décision des démocrates de soutenir les candidats républicains extrêmes aux primaires ; l’avenir incertain de la démocratie américaine et plus encore.