Avis | Je me sens totalement désespéré à propos de la politique climatique américaine

Il est difficile d’exagérer les arguments en faveur d’un énorme effort fédéral sur le changement climatique. C’est populaire – la plupart des Américains pensent que le Congrès devrait s’attaquer aux causes et aux effets du changement climatique. Et parce qu’il y a de nouvelles catastrophes provoquées par une planète qui se réchauffe apparemment chaque semaine maintenant, le problème ne fera que devenir plus urgent. (Environ 100 millions d’Américains transpirent à cause de la chaleur intense cette semaine.)

Le plan de Biden avait également un sens économique : que l’Amérique participe ou non, une transition mondiale vers les carburants renouvelables est déjà en cours. La Chine est en tête des États-Unis (et du reste du monde) en termes de croissance de la capacité de production d’énergie renouvelable et de fabrication de panneaux solaires ; parce que le gouvernement chinois investit massivement dans les énergies renouvelables alors que nous ne le faisons pas, nous risquons de prendre encore plus de retard dans les industries qui domineront l’avenir.

Il a aussi rarement été plus clair que notre dépendance aux combustibles fossiles ne nous rend pas service en matière de sécurité nationale. Biden était en Arabie saoudite la semaine dernière lorsqu’il a reconnu sa défaite sur le projet de loi sur le climat. Il était là pour demander plus de pétrole à un pétromonarque brutal parce qu’un autre pétromonarque brutal utilise ses profits de combustibles fossiles pour financer une invasion d’un voisin souverain. Mais malgré un coup de poing embarrassant avec le prince héritier saoudien, dont le pays que Biden visait autrefois à mettre à l’écart en tant que « paria » mondial, le président n’a encore obtenu aucune garantie pour plus de pétrole. Cela pourrait changer lors d’une prochaine réunion du cartel pétrolier de l’OPEP+ – mais ne devrions-nous pas lutter pour un avenir dans lequel nous n’aurions pas à nous plier à de tels personnages parce qu’ils sont assis sur beaucoup de plantes et d’animaux morts ?

C’est précisément la force des arguments en faveur de l’action climatique fédérale qui m’a laissé si déprimé. Les démocrates semblent se diriger vers la perte de leur majorité au Congrès à mi-mandat, et les cotes d’approbation de Biden sont catastrophiques. Il est difficile d’imaginer que le parti aura bientôt une autre chance de prendre des mesures climatiques majeures. Qu’adviendra-t-il du changement climatique en tant que problème politique si les démocrates sont dans le désert politique ? Sommes-nous condamnés à une autre décennie d’inaction ?