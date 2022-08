Avis | Je deviens aveugle. C’est ce que je veux que vous voyiez.

[MUSIC PLAYING] J’ai une question pour vous. Le point rouge est-il à l’intérieur ou à l’extérieur de la case blanche ? “OK, je ne vois pas de point rouge.” « Quel point rouge ? » “Je ne vois pas le point rouge.” “Il n’y a pas de point rouge.” OK, je vais le refaire. Le point rouge est-il à l’intérieur ou à l’extérieur de la case blanche ? “Je ne vois pas de boîte.” “Il n’y a pas de boîte blanche.” “Alors maintenant, je vois le point, et je ne vois pas de boîte.” Le prochain. « Oh, je vois ce que tu fais. Quoi?” « C’est comme ça pour toi ? Oh mon Dieu.” C’est ce que je vois quand je fais le test. “Oh.” [MUSIC PLAYING] La nature a placé l’œil près du cerveau pour que ses messages y arrivent rapidement. Les yeux sont en réalité une extension du cerveau, et tout le système optique est capable de comprendre et de mémoriser. Sont mes yeux [expletive] en haut? “Ils le sont un peu.” « Rien ne va pas avec vos yeux. Ils sont juste différents. « Vos yeux sont différents des yeux des autres. Je pense que vous seul savez s’ils sont foirés. Certainement, les gens de – qui vous voient pensent qu’ils sont foirés. Est-ce que mes yeux me rendent plus laid ? “Je ne dirais pas ça.” “Non. Je veux dire, je ne sais pas. « Non, tu as de beaux yeux, je suppose. Je pense que oui. De quelle couleur sont-ils? Marron?” Je suis ton enfant. Donc, je m’appelle James, et ce sont mes yeux. Ayant des yeux comme les miens, eh bien, j’ai l’impression que tous ceux que je rencontre gambadent joyeusement sur le navire qu’ils ont surnommé l’USS Normal. Et puis me voilà, sous la surface, me sentant un peu isolé. Mais chaque fois que je me lève près de la surface, là où les gens de l’USS Normal peuvent me voir, tout le monde commence à agir un peu bizarrement. Ils deviennent nerveux. Ils ne savent pas quoi faire, alors ils évitent tout simplement de regarder dans l’océan. Même ma propre famille. Qu’est-ce qui ne va pas avec mes yeux? “Je ne sais pas exactement, mais l’un d’eux est – vous avez un œil paresseux.” Mais je n’ai pas l’œil paresseux. Mon frère s’est assis en face de moi à table toute sa vie. Pendant tout ce temps, il n’a jamais eu le courage de me demander ce qui se passait avec mes yeux. Maintenant, écoutez, je comprends. Je croyais aussi qu’il valait mieux éviter cette conversation. J’avais l’habitude de mentir aux gens sur le nom de ma condition, leur disant que c’était un œil paresseux. Non pas parce que c’était vrai, mais plutôt parce que c’était quelque chose dont ils auraient entendu parler. Mais le fait est que je ne pense plus vraiment que ce soit productif. Et c’est pourquoi nous devons parler. Si vous allez passer toute votre vie à bord de ce navire, alors je veux vous dire un peu comment vous pouvez interagir de manière significative avec ce qu’il y a d’autre dans l’océan. Vous voyez, le nom de mon état est le strabisme. Je suis un alternateur avec exotropie, et j’ai une complication appelée ARC Tout cela est difficile à retenir, même pour moi. C’est pourquoi, il y a quelques années, j’ai commencé à les appeler des yeux de baleine. Nous prenons notre type de vision pour acquis, mais considérons le cas de la baleine. Comment était-ce de donner naissance à une baleine? “Oh mon Dieu. Je ne savais pas que tu étais une baleine à l’époque. Pour que je vous explique les yeux de baleine, la première étape est de comprendre comment fonctionnent les yeux normaux. “Normal” est une expression compliquée. Ma mère est techniquement normale. Ses yeux fonctionnent ensemble. Mais elle est également l’heureuse propriétaire d’un sac de 50 livres de grains de maïs soufflé, exclusivement destiné à sa consommation personnelle. Eh bien, disons que vous vouliez regarder cet objet anormal avec vos yeux normaux. Une personne normale verrait le pop-corn des deux yeux. “Votre cerveau fusionne ces deux images en une seule, et vous découvrez la 3D.” Cette 3-D est la façon dont nous faisons des choses comme serrer la main, jouer au ping-pong et nous remettre des post-it sans manquer. « Alors c’est considéré comme normal ? Tes yeux – “Ouais, une sorte d’histoire différente ici. Vous voyez, ce qui s’est passé, c’est que mes deux yeux ont parfaitement fonctionné individuellement. Ils peuvent tous les deux voir le pop-corn avec 20/20. C’est juste cette étape de collaboration où ils se sont un peu embrouillés. Mon cerveau recevait donc cette image de l’œil gauche et cette image de l’œil droit. Et c’était comme, vache sacrée, c’est tellement d’informations et tellement de pop-corn. Mon cerveau ne pouvait en gérer qu’un seul à la fois, alors j’ai commencé à faire des allers-retours. Vous voyez, mes yeux n’ont jamais vraiment été paresseux. C’est juste que mon cerveau s’est embrouillé. [MUSIC PLAYING] Aux États-Unis, dès que vous êtes né dans l’océan de la différence, les gens essaient de commencer à vous pêcher. Et croyez-moi, j’ai tout essayé. Patchs oculaires Band-Aid, patchs oculaires pirates, regarder les cordes pendant de longues périodes, lunettes 3D, lunettes de lecture, regarder les cordes pendant des périodes encore plus longues. La forme la plus populaire de correction de la vue est la chirurgie. Si vous êtes assez jeune, les médecins peuvent redresser vos yeux et leur faire comprendre que ces deux objets sont en fait la même chose. Je l’ai eu deux fois, et le médecin a raté les deux fois. Voici à quoi ressemble le manque. Les yeux pouvaient sembler alignés, mais ce n’était pas assez proche pour tromper mon cerveau. J’étais comme un poisson qui n’arrêtait pas d’être attrapé, emmené dans un bateau et qui retournait dans l’océan. Ce que tous ces échecs signifiaient, c’est que j’allais devoir grandir avec des yeux de baleine, par-dessus bord dans la mer de la différence. Laissez-moi vous donner un exemple quand j’avais 6 ans. Je fais partie de l’équipe de baseball – Monte Cassino, Tulsa, Okla. Donc, l’entraîneur vous lançait deux balles et vous essayiez de les frapper. Et si vous ne pouviez pas les contrer, ce que je n’ai jamais pu, alors vous obtiendriez un tee, et vous auriez deux essais sur le tee. Et, évidemment – ​​je veux dire, si la balle est juste là sur un bâton, tout le monde la frappe la première fois sur le tee. Presque tout le monde le frappe la première fois du tee. J’ai eu mes deux chances et j’ai raté les deux fois. [MUSIC PLAYING] Et je me souviens que l’arbitre ne savait pas quoi faire parce qu’il n’avait clairement jamais vu quelqu’un frapper au tee ball. Mon retrait n’était qu’une des milliers d’humiliations dans lesquelles les autres ne savaient pas comment réagir à mes yeux de baleine. Nous consacrons tant de temps et d’efforts à faire en sorte que les personnes perçues comme différentes comprennent ce que ce serait si elles étaient normales. Mais on fait rarement le contraire. Pousser ceux qui se considèrent comme normaux à comprendre ce que ce serait s’ils étaient différents. [SPLASH] Savez-vous ce qui se passe quand mes yeux changent ? « Vous voyez l’autre œil ? Je ne sais pas.” C’est un bon début. Mais tout bouge. « Tout bouge ? » Ouais. “Vraiment?” [MUSIC PLAYING] Alors tout saute. Donc, quand vous lirez, vous serez comme, le petit renard brun a sauté dans la grosse voiture noire. C’est comme si la voiture était ici maintenant. Maintenant, ma façon de percevoir le monde peut vous sembler étrange et frustrante. Mais si vous venez sous la surface, vous verrez que je me suis adapté. Prenez, par exemple, le test du crayon. « N’y a-t-il pas un article célèbre sur les crayons ? Vous fermez un œil, prenez deux crayons, tenez-les devant votre visage, puis essayez de faire toucher les pointes ou les gommes l’une à l’autre. “Je ne peux pas le faire.” “Les mains en l’air. J’ai compris.” Ouah. Plus rapide que n’importe lequel d’entre nous. “Je sais. Savez-vous ce que je fais ? Quoi? “Vous cherchez juste l’ombre.” J’ai appris à m’adapter. En toute honnêteté, je n’ai pas de problème avec la façon dont je vois. Mon seul problème est la façon dont on me voit. Je veux juste pouvoir me connecter avec les gens. C’est difficile de dire où je regarde. Je comprends. Ce n’est pas seulement “Où regarde-t-il?” C’est comme “Où est-il?” Je suis encore là. Vous avez juste du mal à vous connecter à cette personne. Vous voulez savoir pourquoi je les appelle des yeux de baleine ? C’est parce que nous aimons regarder les baleines et que nous ne sommes absolument pas dérangés par le fait que nous ne pouvons regarder que dans un de leurs yeux à la fois. C’est le genre d’acceptation dont j’ai toujours rêvé. Mais je ne suis pas une baleine. Et tout ce truc sur l’océan de la différence, c’est juste une métaphore. Je vis vraiment dans ton monde. C’est un monde de poignées de main, de pichets et de pluie. J’ai peur des parapluies. Je pense toujours qu’ils vont me frapper. C’est un monde de high fives et de voies changeantes et de couteaux vraiment tranchants. C’est pourquoi j’achète le fromage prédécoupé. Et, oui, c’est même un monde où les enfants rêvent des ligues majeures, même après avoir frappé au tee-ball. C’est parce que je vis vraiment dans ton monde que j’ai besoin de ton aide pour surmonter cette distance entre nous. Cela signifie regarder en arrière dans l’œil qui vous regarde et faire face à ces gaffes inévitables avec patience. Plus que tout, ce que j’espère vraiment que vous comprendrez, c’est que ce qui est pour vous quelques secondes d’inconfort, pour quelqu’un d’autre n’est qu’un petit moment dans une vie qui lui a donné l’impression d’être à des centaines de mètres sous le surface, même s’ils se tiennent à quelques mètres devant vous, attendant de se connecter. [MUSIC PLAYING]