Avis | J’aurais plus aimé l’enfance sans la pression de grandir

Le Dr Becky m’a dit que mon expérience de me sentir bousculé est encore courante aujourd’hui. De nombreux adultes – même ceux qui aspirent eux-mêmes à l’enfance – ont du mal à laisser leurs enfants exister en tant que vrais enfants, dit-elle. “C’est presque comme si les parents étaient tellement investis dans ce qu’ils veulent que leurs enfants soient en tant qu’adultes qu’ils ne leur laissent pas la liberté et le temps dont ils ont besoin pour devenir ces adultes.”

Elle m’a donné l’exemple de parents qui sont horrifiés quand leur petit enfant crie « Je te déteste » après qu’on lui a dit qu’il ne pouvait pas avoir de crème glacée. Les réactions des parents peuvent être disproportionnées parce qu’ils font quelque chose que le Dr Becky appelle une « erreur d’avance rapide ». Elle a dit que nous voyons le gamin à 30 ans crier “Je te déteste!” à quiconque les déçoit. “Nous oublions totalement que notre enfant a 5 ans et que nous avons tant d’années pour les aider à développer les compétences dont ils ont besoin.” Donc, les enfants d’aujourd’hui ont probablement autant de mal que moi, seulement avec l’élément supplémentaire des plates-formes Internet omniprésentes, où la popularité peut être atteinte (et retirée) à l’échelle mondiale.

L’enfance n’a pas été si mauvaise pour moi. J’aimais grimper aux arbres et lire des livres sous les couvertures et avoir peur du grenier et essayer de pénétrer par effraction dans la chambre de ma sœur aînée par des moyens toujours plus complexes. (Désolé !) Et je peux comprendre pourquoi les adultes sont attirés par le soupçon de liberté et d’aventure qu’offrent les médias nostalgiques, surtout à une époque où de telles choses semblent si lointaines.

Ceux qui élèvent des enfants doivent savoir qu’en être un est déjà une expérience étrange. Tu es petit dans un grand monde qui n’a pas beaucoup de sens, même pour les adultes qui sont censés te l’expliquer. Mais cela n’a pas besoin d’être plus compliqué ou plus difficile. Et nous ne devrions pas en arriver là.