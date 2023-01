Avis | J’ai travaillé dans un laboratoire gouvernemental et j’ai été licencié pour mon activisme climatique

KNOXVILLE, Tenn. — Peu de temps après le Nouvel An, j’ai été licencié du Laboratoire national d’Oak Ridge après avoir exhorté des collègues scientifiques à prendre des mesures contre le changement climatique. Lors de la réunion de l’American Geophysical Union en décembre, juste avant que les orateurs ne montent sur scène pour une session plénière, mon collègue climatologue Peter Kalmus et moi avons déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Hors du laboratoire et dans la rue ». Quelques secondes avant que la bannière ne nous soit arrachée des mains, nous avons imploré nos collègues d’utiliser leur influence en tant que scientifiques pour réveiller le public sur la planète mourante.

Peu de temps après cette brève action, l’AGU, une organisation de 60 000 membres dans les sciences de la terre et de l’espace, nous a expulsés de la conférence et a retiré du programme les recherches que nous avions présentées cette semaine-là. Finalement, il a commencé une enquête sur la faute professionnelle (elle est en cours).

Puis, le 3 janvier, Oak Ridge, le laboratoire à l’extérieur de Knoxville où j’avais travaillé comme scientifique associé pendant un an, a mis fin à mon emploi. Je suis le premier scientifique de la terre que je connaisse à être licencié pour activisme climatique. Je crains de ne pas être le dernier.

Oak Ridge a déclaré qu’il avait été contraint de me licencier parce que j’avais abusé des ressources gouvernementales en me livrant à une activité personnelle lors d’un voyage de travail et parce que je n’avais pas respecté son code d’éthique et de conduite des affaires. Le code comporte des points sur l’intégrité scientifique, le maintien de la réputation de l’institution et l’utilisation des ressources gouvernementales “uniquement dans la mesure autorisée et appropriée et avec intégrité, responsabilité et soin”.