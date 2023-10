AVIS | J’ai quitté l’Afrique du Sud pour élever une famille en sécurité en Israël. Je ne le regrette pas, même maintenant

En 2011, Joshua Schewitz a quitté l’Afrique du Sud pour échapper au crime et trouver un endroit sûr où élever une famille.

Ses enfants, âgés de 2 à 9 ans, dorment dans un abri anti-aérien, à 30 km de Gaza.

L’attaque actuelle du Hamas est différente de celle à laquelle ils sont habitués, dit-il – mais il ne quittera jamais Israël.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Joshua Schewitz. Il a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

Je vis à Yavné, à 30 km au nord de Gaza, dans le district sud d’Israël, assez proche des combats.

Nous avons tout le temps des attaques à la roquette. Je suis juste allé chercher des provisions ces dernières heures et j’ai dû me mettre à l’abri en chemin.

J’ai émigré d’Afrique du Sud en 2011. J’ai rencontré ma femme, qui est israélienne, à l’Université de Johannesburg et je l’ai suivie ici. Mes trois filles sont nées ici. À 20 ans, il m’est arrivé des choses horribles en Afrique du Sud et je ne voulais pas fonder une famille dans cette situation.

Quand j’ai déménagé en Israël, l’une des premières choses qu’ils m’ont donnée a été un masque à gaz. Mais pour l’essentiel, avoir une famille en Israël est très agréable. J’habite au 20ème étage d’un immeuble. Ma fille de 9 ans peut marcher jusqu’au terrain de jeu en bas de la rue la nuit, sans que personne ne l’accompagne. Notre ville n’est pas aussi grande que Tel-Aviv ou Jérusalem, mais là-bas, ce serait la même chose. Nous n’avons aucun problème en matière de criminalité. Notre porte d’entrée est généralement ouverte, nous ne verrouillons jamais la portière de la voiture.

Portes verrouillées

Maintenant, nous avons verrouillé la porte.

Nous sommes habitués aux attaques à la roquette. Je ne peux pas compter le nombre de fois où nous les avons eu. Nous avons des masques à gaz et nos enfants dorment dans l’abri anti-bombes qui peut fournir de l’air pur en cas d’attaque chimique. Même ma fille de 2 ans sait que lorsque nous avons une alerte rouge, elle doit marcher jusqu’à cette pièce. Nous avons 30 secondes entre le moment où nous entendons l’alarme et le début des explosions. Cela s’est produit à plusieurs reprises au fil des années, mais c’est quelque chose de complètement différent. LIRE | ANALYSE : L’attaque du Hamas fait écho à la guerre israélo-arabe de 1973 – une attaque choc et des questions de culpabilité

Cela commençait le matin, de 6h30 à 10h00, c’était constant. Nous sommes restés assis dans l’abri pendant trois heures parce que nous ne pouvions pas sortir, c’était juste des alarmes et des bombes, des bombes et des bombes et des bombes, c’était indescriptible.

Nous avons dormi un peu le soir.

Ma femme a grandi ici et a servi dans l’armée. Son père a servi dans l’armée. C’est juste une chose normale, quelque chose que vous devez accepter.

Une photo de ses enfants que Schewitz envisage d’envoyer par courrier aux soldats sur la ligne de front, en signe de soutien. (Fourni)

Il ne s’agit pas de se sentir plus en sécurité ou de ne pas se sentir plus en sécurité qu’en Afrique du Sud. Je suis juif, mes enfants sont juifs, c’est la patrie juive, nous n’allons nulle part. Cela peut parfois être difficile. Je pense que les prochaines semaines et les prochains mois vont être très difficiles, mais c’est ma patrie. Mon ascendance signifie peut-être que j’ai atterri en Afrique du Sud, mais ce n’était que temporaire. L’Afrique du Sud est peut-être un endroit où les Juifs restent, mais Israël est notre patrie et nous la défendrons de toutes nos forces.

Je prie pour la paix, comme nous l’avons fait avec la Jordanie et l’Égypte. S’il vous plaît, Dieu, laissez-nous avoir la paix avec le Liban et la Syrie.

Le Hamas, le Hezbollah, le Jihad islamique, ce sont des extrémistes qui n’ont pas pour objectif de créer un pays, leur objectif a toujours été de détruire Israël. Mais il y a des Palestiniens qui veulent créer un pays, c’est à eux que nous parlerons. Nous n’aurons jamais la paix avec les militants, mais nous aurons la paix.

Je dois avoir cet espoir, parce que mes enfants ont 9, 6 et 2 ans. Dans 10 ans, ou 14 ou 18 ans, ils seront dans l’armée, alors s’il te plaît, que la paix soit avec Dieu.

Lié à la maison

En Afrique du Sud, j’ai vu à quel point les choses peuvent changer radicalement. Il existe des différences significatives entre ce qui s’est passé en Afrique du Sud et ce qui se passe ici. Il est très difficile de faire une comparaison. Pourtant, j’ai fait l’expérience du changement en tant que Sud-Africain, j’en ai vu la possibilité, et cela a influencé ma façon de faire les choses. Je me situe tout à fait à gauche du spectre politique israélien – je travaille, j’espère et je vote pour la paix.

Une de mes amies a été appelée, les sœurs de ma femme ont été appelées, elles ont la vingtaine. Ma femme ne sera pas appelée en raison de circonstances personnelles, peut-être. Je ne peux pas contrôler ça. Je ne peux que me concentrer sur la sécurité de ma famille.

C’est comme le Covid, nos enfants ont des réunions sur Zoom, ils sont sur l’ordinateur avec leurs amis. Je suis sorti chercher des provisions et de la nourriture, tout le monde reste à la maison.

Normalement, je regarde depuis le balcon et je vois du trafic, des gens qui marchent dans les rues. Aujourd’hui, hier, rien.

Mon père est venu d’Afrique du Sud pour rendre visite aux enfants, il est parti dimanche matin. Je l’ai emmené à l’aéroport. Ce n’est qu’à une quarantaine de kilomètres de nous, mais nous avons dû passer six ou sept checkpoints différents.

Je devais voyager en Afrique du Sud pour la fête de fiançailles de ma sœur cette semaine. J’ai annulé. Je ne peux pas laisser ma famille dans cette situation.

En général, nous gardons la nourriture qui ne se détache pas et l’eau dans l’abri anti-bombes. La ville et le commandement du front intérieur ont donné des instructions et nous les avons suivies. Nous disposons donc de provisions pour au moins quelques jours.

L’attente est juste beaucoup d’anxiété. Beaucoup. Entre chaque alarme et explosion, c’est beaucoup d’anxiété. Outre les alarmes, la peur que des terroristes viennent à notre porte, enfoncent la porte et tentent de nous prendre en otage, c’est stressant. Mes filles ont reçu pour instruction de ne pas ouvrir la porte, même si la personne à la porte semble être un policier ou un soldat.

C’est juste une anxiété et une peur constantes.

