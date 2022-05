Avis | J’ai perdu mon bébé. Puis les Antivaxxers ont rendu ma douleur virale.

S’éloigner des médias sociaux était le bon choix à l’époque, mais cela signifiait également que je manquais de ressentir directement les notes de soutien, d’amour, de condoléances et d’empathie, en particulier de la part d’autres parents ayant perdu un enfant.

Des mois après l’épreuve, j’ai lu plus de 400 captures d’écran. Alors qu’une grande partie des commentaires m’appelaient une «meurtrier» ou «la mère la plus stupide de tous les temps», beaucoup d’autres contenaient des questions sur les détails de notre perte ou affirmaient que cette histoire validait leur scepticisme vis-à-vis des vaccins.

Ce rejet du blâme pour expliquer la perte semble être devenu plus courant au cours des deux dernières années. Dans une histoire d’avril pour The Atlantic, Ed Yong a écrit sur les nombreux Américains en deuil d’êtres chers perdus à cause de Covid. Il a observé une constante particulière : souvent, lorsque les personnes en deuil parlaient de leur perte, on leur posait des questions telles que : ont-elles été vaccinées ? Avaient-ils une condition préexistante?

À une époque remplie d’inconnues, les gens cherchent des explications sur les raisons pour lesquelles des choses terribles se produisent et aussi pour s’assurer que la tragédie d’une personne ne pourrait pas leur arriver. Mais le faire avec un mépris cruel pour la vérité, comme cela a été fait pour ma famille, est une nouvelle norme inacceptable qui est renforcée lorsque les gens demandent et partagent des informations sans y penser de manière critique. Si quelqu’un a déjà des doutes sur la sécurité d’une intervention médicale, comme un vaccin, entendre parler d’une femme vaccinée pendant la grossesse dont le bébé meurt plus tard peut créer un cercle vicieux de biais de confirmation infondés.

J’ai besoin de croire que le monde n’est pas plein de gens désireux de créer plus de douleur pour un parent endeuillé, malgré les preuves que j’ai vues du contraire. Peut-être que les gens cherchaient à se réconforter en me faisant des reproches, comme si une perte inattendue n’arrivait pas tous les jours. Peut-être se sentent-ils déstabilisés par l’incertitude entourant l’évolution des recommandations en cas de pandémie, alors ils veulent lancer un méchant facile, comme les vaccins ou Big Pharma. Peut-être avaient-ils l’impression d’amplifier une histoire inédite que les gens avaient besoin d’entendre, sans se demander si le sujet avait son mot à dire dans l’histoire racontée ou si elle était vraie.

Internet et les médias sociaux sont des espaces où beaucoup d’entre nous ont trouvé une communauté et une connexion, à la fois personnellement et professionnellement. En tant que personne qui réfléchit profondément à la façon dont les gens consomment l’information, mon conseil à ceux qui veulent arrêter la propagation de la désinformation est de faire une pause et d’évaluer avant de s’engager et de partager. Interroger: Qui a créé ce contenu et pourquoi ? Les anecdotes qui vont à l’encontre des données concrètes, en particulier sur des sujets volatils comme la sécurité des vaccins, sont souvent utilisées pour promouvoir la désinformation. Il est encore plus important de lire ces histoires avec une lentille critique.

Dans le contexte des événements mondiaux, être un lecteur attentif et retweeter peut ralentir la propagation de cette désinformation. Cela pourrait désencombrer nos flux sociaux pour faire de la place à la vérité et également épargner à une famille endeuillée des douleurs et des souffrances supplémentaires.