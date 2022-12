Avis | J’ai grandi avec un compteur à prépaiement. C’est comme ça.

Le problème avec cela est qu’un compteur à prépaiement est un moyen plus coûteux de payer l’énergie – plus de 300 $ de plus cet hiver, selon une estimation de l’association caritative Citizens Advice. Si les gens sont endettés parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer l’énergie, un plan qui insiste pour qu’ils paient l’énergie à un taux plus élevé pendant qu’ils remboursent leurs dettes semble voué à l’échec.

Et puis il y a le processus de commutation forcée, ce à quoi cela ressemble. Dans la vingtaine, je vivais avec mon colocataire dans un appartement bon marché à Londres au-dessus d’un bookmaker. Un soir, nous sommes rentrés à la maison avec une lettre sur notre table de cuisine. Notre compagnie d’électricité avait été autorisée à entrer chez nous et à installer un compteur à prépaiement parce que nous étions en retard sur nos factures. En fait, nous n’étions pas endettés, mais nous avions un propriétaire louche qui n’avait pas légalement enregistré notre adresse, et depuis près d’un an, nous payions les factures de notre voisin. Nous avons protesté mais l’ingénieur est arrivé quand même et le compteur a été installé sur le mur près de notre table de cuisine. Bien que nous ayons finalement réglé le problème avec la compagnie d’électricité, la violation d’une personne autorisée à entrer dans notre maison est restée longtemps après la disparition du compteur.

En novembre, la End Fuel Poverty Coalition, un groupement informel de militants anti-pauvreté, environnementaux et sanitaires, et certains conseils locaux ont appelé à un moratoire sur le changement de force des personnes qui ont pris du retard sur leurs factures cet hiver. L’argument était que cela conduirait à une “auto-déconnexion”, c’est-à-dire lorsque vous avez déjà utilisé votre petit montant de crédit d’urgence et que vous n’avez pas d’argent pour recharger. Pour moi, décrire le fait de ne pas avoir d’argent pour se chauffer ou s’éclairer comme « se déconnecter » revient à appeler le fait de ne pas avoir d’argent pour se nourrir une grève de la faim.

J’écris ceci à seulement une demi-heure de l’un des appartements dans lesquels j’ai grandi, où la moisissure noire grimpait sur les murs, la glace rampait à l’intérieur des fenêtres et le compteur ne pouvait jamais être rassasié. Pendant une grande partie de ce mois, le temps a été très froid et tout était recouvert de givre de sucre en poudre. Cette année, mon sapin de Noël est orné de lumières colorées et j’ai joyeusement cuisiné des biscuits avec mon bambin sans négocier avec le Mètre pour le plaisir. Je ne crois pas que quiconque choisirait de se passer de lumière ou de chaleur, de « s’auto-déconnecter » si une meilleure option était disponible.

Le gouvernement coupera son aide financière au printemps. Une autre génération grandit avec son propre monstre. Quelque sept millions de compteurs, dont beaucoup dans les maisons des pauvres, des malades, des personnes vulnérables, des personnes âgées ; jusqu’à l’obscurité soudaine, le silence et le froid.

Kerry Hudson est l’auteur, plus récemment, de “Lowborn”, un mémoire de grandir pauvre en Grande-Bretagne.

