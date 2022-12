Avis | J’ai été pris dans l’émeute du Capitole et je ressens toujours la douleur de ce jour-là

En fait, très peu d’officiers de la police du Capitole le peuvent.

Parfois, nous le tenons contre notre poitrine, le laissant nous alourdir. Parfois, nous oublions un instant que c’est arrivé, et nous nous sentons à nouveau nous-mêmes.

Jusqu’à ce que quelqu’un en parle.

Et puis ça fait mal physiquement d’en parler.

Ce jour-là, nous avons tenu les mains de nos collègues officiers alors qu’ils recevaient des soins médicaux et veillaient à côté de leurs lits d’hôpital. Nous avons pratiqué la RCR sur des inconnus et des amis. Nous sommes rentrés chez nous et avons nettoyé le sang, les produits chimiques et les fluides corporels de nous-mêmes. Nous avons dit à nos proches que nous allions bien.

Pour la plupart, nous l’étions. Dans une démonstration exceptionnelle de résilience, les agents ont dormi quelques heures, puis se sont présentés, battus et meurtris, pour travailler le lendemain. Non seulement cela, ils se sont présentés aux endroits mêmes où ils venaient d’être traumatisés. Ils se tenaient debout sur les scènes de crime où, quelques heures auparavant, ils luttaient pour leur vie. Jour après jour, les agents sont venus travailler en sachant que nous n’en étions pas tous sortis vivants.

Mais des mois plus tard, j’avais encore du mal à comprendre ce qui s’était passé. Beaucoup d’entre nous l’étaient.

Le 9 juin, j’étais dans la salle d’attente de la chambre d’audience principale, sur le point de témoigner devant le comité chargé d’enquêter sur l’attaque. Il y avait une télévision diffusant l’audience; Je me souviens du bruit qui s’échappait de la chambre, puis de l’entendre à nouveau, deux secondes plus tard, de la télévision, comme si le son avait résonné dans les couloirs. Si je me concentrais uniquement sur l’écho, j’ai rationalisé, je n’aurais pas à entendre ce qui se disait. La vérité, c’est que je ne voulais pas l’entendre. Je ne pouvais pas attendre que l’épreuve soit terminée.

Et puis j’ai entendu le bruit qui me hante encore aujourd’hui : le rugissement de la foule à l’émeute. Cela m’a instantanément ramené au 6 janvier. J’ai commencé à trembler et à transpirer. “Je ne suis pas là. Je ne suis pas là, me suis-je chanté. “C’est fini. Je ne suis pas là.” Mais rien ne fonctionnait. Je pouvais sentir la sueur couler dans mon dos. J’ai essayé de respirer profondément. Depuis ma formation avec le programme de soutien par les pairs de la police du Capitole, je savais que j’étais en réel danger. J’ai enlevé mes chaussures pour sentir le tapis sous mes pieds et j’ai posé mes mains sur un bureau en bois – n’importe quoi pour dire à mon corps qu’il n’était pas de retour sur la façade ouest du Capitole en janvier. Je devais avoir l’air fou.