Avis | J’ai été blessé par un suprémaciste blanc à Charlottesville. Des inconnus m’ont soulevé.

Les soins communautaires se concentrent sur les besoins et l’amélioration de la communauté grâce à une action significative et ciblée. Il est fondé sur l’idée que nous devrions penser à la résistance de manière holistique. Il ne s’agit pas seulement de se présenter pour protester. En fait, ce n’est qu’une petite partie de celui-ci. C’est aussi prendre soin de soi et des autres pour qu’ensemble nous puissions réaliser un changement significatif et durable.

Dans les rues de Charlottesville, j’ai rencontré des gens qui distribuaient de la nourriture et de l’eau à d’autres contre-manifestants. Une église méthodiste à proximité a fourni un espace sûr. Il y avait des thérapeutes et des fournisseurs de soins de santé sur place pour les soutenir. Des infirmiers de rue bénévoles ont soigné les blessures d’étrangers.

Dans la nuit du 11 août, juste après la tristement célèbre marche des torches tiki, quelques-uns d’entre nous se sont réunis dans une chambre d’hôtel pour préparer des sacs à dos remplis de fournitures de premiers secours telles que des bandages, un collyre et de l’eau, en plus de barres protéinées, des bouchons d’oreille , des friandises sucrées et même des informations sur l’aide juridique et la connaissance de vos droits. Le sac à dos que je portais était rouge. Une des sangles s’est cassée lors de l’attaque. Je le garde car, pour moi, il symbolise la force de la communauté dans les moments difficiles.

Après avoir été blessé, des étrangers m’ont entouré et m’ont aidé à me rendre dans l’espace sûr de l’église méthodiste. J’étais dans un tel état de panique que tout ce que je pouvais faire était de répéter : « Nous ne sommes pas en sécurité » et « Combien de personnes sont mortes ? pendant que j’étais assis dans une salle de bain avec un thérapeute accroupi sur le sol devant moi. Elle m’a tapoté sur les rotules pour m’aider à recentrer mon attention et a utilisé la désensibilisation des mouvements oculaires et la thérapie de retraitement pour m’aider à me calmer.

Parfois, nous trouvons une communauté dans des endroits et parmi des personnes auxquelles nous nous y attendons le moins. J’ai rencontré pour la première fois Bill Burke, qui était également là ce jour-là en tant que contre-manifestant, devant un palais de justice de l’État de Virginie lors du premier procès de M. Fields. Bill était un républicain qui a grandi dans le Midwest sous le drapeau confédéré. Il m’a dit qu’une fois qu’il a appris son histoire, il a rejeté les idées représentées par ce symbole et s’est battu contre elles. Il a subi de graves blessures lors de l’attaque en voiture, notamment un traumatisme crânien et des lésions nerveuses au bras gauche. Il vit avec un trouble de stress post-traumatique.

Nous avons tous les deux souffert de troubles cognitifs dans les mois qui ont immédiatement suivi l’attaque. J’avais des cauchemars récurrents et j’avais du mal au travail. Je sanglotais tranquillement dans la salle de bain au travail parce que je sentais que je ne pouvais plus m’identifier à personne. Je me suis senti tellement humilié. J’ai démissionné de mon poste six mois après l’attentat à la voiture.