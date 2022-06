Avis | J’ai épousé la mauvaise personne et je suis tellement content de l’avoir fait

Je ne sais pas si j’aimais vraiment mon mari quand nous nous sommes mariés ou si je savais même ce qu’était l’amour. Mais je sais que nous apprenons à nous aimer chaque jour qui passe et qu’il y a une joie profonde dans ce processus désordonné. Il y a des nuits où il est assis tranquillement en train de lire, et je regarde son visage et je me souviens quelle colline escarpée nous avons escaladée et continuerons à gravir, et je suis submergé de gratitude qu’il soit resté avec moi, que nous puissions vivre cette vie ensemble, avec tout le chagrin, la trahison, la gloire, la beauté, la surprise et le mystère que cela implique. Tant de beauté a grandi à partir de ce qui semblait parfois être un sol incroyablement pierreux.

Bien sûr, nous voulons tous des relations significatives et satisfaisantes. Je ne veux pas revenir à l’époque où nous nous attendions à ce que le mariage ne soit rien d’autre qu’une corvée – l’époque où le célèbre pasteur du 18e siècle John Wesley a dit (quelque peu hilarant) de son mariage : « Je n’ai pas cherché le bonheur par là, et Je ne l’ai pas trouvé. » Mais peut-être qu’une partie de la formation des relations significatives auxquelles nous aspirons implique de supporter des périodes prolongées d’insatisfaction et de déception.

La dernière chose que je suis est une sorte de gourou des relations. Et je sais que la situation de mon mari et la mienne ne sont pas transposables à d’autres mariages. Je sais que nous avons de la chance. Nous avons deux personnes dans une relation prêtes à y travailler, ce qui n’est pas le cas de tout le monde, et nous avons été épargnés par la toxicomanie ou la maladie mentale grave non traitée, des choses qui détruisent souvent les relations. Je ne donne pas beaucoup de conseils sur le mariage. Mais je veux simplement offrir que choisir de rester dans un mariage pour toutes sortes de raisons non romantiques est un bon et même un choix courageux. Et, même si cela ne ferait jamais un bon livre ou film, ce choix offre son propre chemin tranquille de découverte, de croissance, d’amour et d’épanouissement.

Les statistiques le confirment. Une étude longitudinale réalisée en 2002 par une sociologue de l’Université de Chicago, Linda J. Waite, a révélé que « deux adultes malheureux sur trois qui ont évité le divorce ou la séparation se sont retrouvés heureux cinq ans plus tard ». Il a également montré que pour ceux qui étaient malheureux, le divorce n’augmentait pas le bonheur au fil du temps : « Les adultes malheureux mariés qui ont divorcé ou se sont séparés n’étaient pas plus heureux, en moyenne, que les adultes malheureux mariés qui sont restés mariés. » Le divorce n’a pas non plus réduit les taux de dépression ni conduit à une amélioration de l’estime de soi.

Je comprends parfaitement que parfois le divorce est inévitable, et je ne veux certainement pas que quiconque reste une minute dans une relation violente. Mais pour les personnes vivant dans des mariages non violents mais difficiles, Waite conclut que le divorce ne parvient souvent pas à offrir les avantages promis et que « les personnes et les mariages sont susceptibles d’être plus heureux dans les communautés fortement engagées dans la permanence du mariage ».

Dans un essai pour le Times, Alain De Botton a écrit : « Choisir à qui s’engager consiste simplement à identifier pour quelle variété particulière de souffrance nous aimerions le plus nous sacrifier ».

Je veux normaliser les périodes importantes de confusion, d’épuisement, de chagrin et d’insatisfaction dans le mariage. Il y a un couple plus âgé que je connais qui est dans sa cinquième décennie de mariage. Ils sont drôles et gentils et, selon presque toutes les normes, l’image de #relationshipgoals. Au début de notre mariage, ils nous ont dit : « Il y a des moments dans le mariage où l’appel de la Bible à aimer ses ennemis et l’appel à aimer son conjoint sont le même appel.