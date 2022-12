Avis | Jack Dorsey et les dangers de la vie privée à tout prix

J’attire l’attention sur Signal, mais il y a un problème plus important ici : de petits groupes de technologues développent et déploient des applications de leurs technologies pour des raisons explicitement idéologiques, ces idéologies étant intégrées aux technologies. Utiliser ces technologies, c’est utiliser un outil doté d’un penchant éthique ou politique.

Signal pousse contre des entreprises comme Meta qui transforment les utilisateurs de leurs plateformes de médias sociaux en produit en vendant des données utilisateur. Mais Signal intègre en lui-même une conception plutôt extrême de la vie privée, et faire évoluer sa technologie, c’est faire évoluer son idéologie. Les utilisateurs de Signal ne sont peut-être pas le produit, mais ils sont les défenseurs, conscients ou non, des opinions morales de la quarantaine de personnes qui exploitent Signal.

Il y a quelque chose d’un peu sournois dans tout cela (bien que je ne pense pas que les propriétaires de Signal aient l’intention d’être sournois). Habituellement, les défenseurs savent qu’ils sont des défenseurs. Ils s’engagent dans un certain niveau de délibération et parviennent à la conclusion qu’un ensemble de croyances est pour eux.

Mais les utilisateurs d’applications comme Signal n’ont pas besoin d’avoir de telles croyances. Ils peuvent simplement (à tort) penser : “Voici un moyen d’envoyer des messages aux gens que mes amis utilisent”. L’influence de Signal ne nous touche pas nécessairement au niveau de la croyance. Cela nous touche au niveau de l’action : ce que nous faisons, comment nous fonctionnons, jour après jour. En utilisant cette technologie, nous agissons sur les engagements éthiques et politiques des technologues.

Peut-être que les technologues ont raison de dire que Big Tech et Big Government ne sont pas dignes de confiance et sont irréparables. Pourtant, cela ne déterminerait pas si ces solutions technologiques et les personnes qui les créent et les déploient sont meilleures. Si l’une des plaintes à propos de Big Tech et Big Government est qu’ils ne sont pas suffisamment responsables de leurs méfaits, ne pouvons-nous pas adresser la même critique aux technologues ?

Il est vrai que la foule de Signal ne sont pas des représentants du gouvernement, et ils ne travaillent pas pour les entreprises Fortune 500. C’est un petit groupe de personnes qui gouvernent ces outils puissants, et ils ne sont pas responsables comme, disons, un gouvernement démocratiquement élu. La question de savoir si les forces de l’ordre devraient mettre nos téléphones sur écoute à condition qu’un mandat soit obtenu est, à tout le moins, digne d’un débat public. Signal a unilatéralement décidé pour nous tous.

Je ne suis donc pas convaincu que nous obtenons vraiment plus de liberté et « pour le peuple par le peuple » grâce à nos seigneurs de la technologie. Au lieu de cela, nous avons un transfert de pouvoir technologique vers des individus et des organisations idéologiques dont le manque d’appréciation des nuances morales et de la bonne gouvernance nous met tous en danger.