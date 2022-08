Avis | J-Lo et Liz Cheney et nous

En révélant systématiquement les efforts élaborés de M. Trump pour renverser une élection qu’il savait avoir perdue, Mme Cheney a mis toute sa vie professionnelle en jeu. Elle a été dépouillée de sa position de leader et elle perdra très probablement son siège au profit d’un challenger principal – simplement pour avoir défendu la démocratie américaine et l’État de droit à un moment où ses collègues républicains s’efforcent de renverser les deux. Injuriée par les libéraux et boudée par les conservateurs, elle continue malgré tout. “Je crois que c’est la chose la plus importante que j’ai jamais faite professionnellement”, a-t-elle déclaré à Peter Baker du Times, “et peut-être la chose la plus importante que j’ai jamais faite.”

Ce n’est pas une coïncidence si la plupart des émeutiers du 6 janvier étaient des hommes, et ce n’est pas une coïncidence si les femmes qui ont témoigné lors des audiences du 6 janvier ont fait l’objet de bien plus de calomnies médiatiques de droite que les hommes qui ont témoigné. En ligne, c’est encore pire : ces femmes subissent des attaques sauvages de la part d’hommes qui prennent un profond plaisir à attaquer les femmes, même celles qui partagent leur politique.

Il est tout à fait possible d’affirmer que Mme Cheney et les jeunes membres du personnel de la Maison Blanche ne récoltent que ce qu’ils ont semé. Leur parti travaille en toute transparence pour limiter l’autonomie des femmes. Les femmes qui soutiennent ce parti ne devraient pas être surprises quand il déchaîne une meute de trolls pour les effrayer et les faire taire si elles sortent du rang.

La vérité est que personne, de droite ou de gauche, ne devrait être soumis à un tel traitement. Plus précisément, ces femmes méritent notre admiration, et pas seulement parce qu’il faut beaucoup plus de courage à une femme pour défendre la vérité qu’à un homme pour faire de même. Ils méritent nos remerciements car ils pourraient bien finir par être la force qui sauvera la démocratie américaine. C’est en fait la chose la plus importante que Mme Cheney ait jamais faite.

Ce serait beaucoup plus pratique si les gens que nous admirons étaient cohérents dans leur façon de se déplacer à travers le monde, partageant nos valeurs, faisant tous les mêmes choix que nous faisons et pour toutes les mêmes raisons. Combien la vie serait plus simple et plus ordonnée si ces choix se reflétaient dans un signe extérieur manifeste – un changement de nom, une affiliation à un parti – qui révèle une vérité intérieure immaculée. Mais combien il est plus intéressant que les êtres humains ne fonctionnent pas de cette manière.

Je vous adresse donc mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux, Mme Affleck, pour votre heureux mariage, et je vous remercie du fond du cœur, Mme Cheney, pour votre persévérance face aux attaques incessantes de vos propres compatriotes lâches. Vous deux avez donné aux gens beaucoup d’espoir et beaucoup de joie cet été. Et dans ce vieux monde en lambeaux, nous avons tous besoin d’autant d’espoir et d’autant de joie que possible.