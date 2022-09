Avis iQOO 9T – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

La gamme iQOO 9 de cette année est grande. En plus du vanilla iQOO 9 et du 9 Pro, nous avons le 9 SE, une option vanille juste pour la Chine et maintenant un 9T. Ce dernier semble être la deuxième actualisation d’un programme de mise à niveau semestrielle, et il est censé être un successeur direct de l’iQOO 9. Cependant, l’iQOO 9T a beaucoup plus en commun avec le modèle Pro.

Au lieu de s’appuyer sur un chipset de l’année dernière comme son prédécesseur, le 9T possède le dernier et le meilleur de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, qui est également une mise à niveau marginale par rapport au 9 Pro. De plus, le 9T emprunte la caméra principale 50MP compétente avec OIS de la version Pro tout en conservant principalement la même configuration de caméra secondaire que la vanille. Une mise à niveau notable est l’ouverture du téléobjectif car le 9T l’a d’une taille impressionnante à f/2.0.

De plus, le 9T est alimenté par la même batterie de 4 700 mAh que le 9 Pro et offre une charge rapide de 120 W. Pas de capacités de charge sans fil ou inversée, cependant.

Spécifications vivo iQOO 9T en un coup d’œil :

Corps: 165,0 x 77,0 x 8,0 mm, 206 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium, dos en verre ; Résistant à la poussière et aux gouttes d’eau.

165,0 x 77,0 x 8,0 mm, 206 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium, dos en verre ; Résistant à la poussière et aux gouttes d’eau. Affichage: AMOLED 6,78″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 388ppi.

AMOLED 6,78″, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 388ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Funtouch 12.

Android 12, Funtouch 12. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 12 MP, f/2.0, 47 mm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 16 mm, 120˚, AF.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 12 MP, f/2.0, 47 mm, PDAF, zoom optique 2x ; : 13 MP, f/2.2, 16 mm, 120˚, AF. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, (large).

16 MP, f/2.5, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS. La batterie: 4700 mAh ; Charge rapide 120W, 50% en 8 min, 100% en 19 min (annoncé).

4700 mAh ; Charge rapide 120W, 50% en 8 min, 100% en 19 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC ; Radio FM; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo.

Par rapport à l’iQOO 9, le 9T offre également une mise à niveau modeste dans le département d’affichage. Un panneau OLED 120 Hz plus grand de 6,78 pouces est maintenant à portée de main et promet une luminosité maximale plus élevée, protégée par Gorilla Glass 5, au lieu de Panda Glass. Chose intéressante, le 9 Pro offre la même diagonale de 6,78 pouces mais avec une résolution plus élevée.

Malgré toutes les similitudes, tous les téléphones iQOO 9 ont des conceptions différentes, il est donc assez facile de les distinguer. Une approche intéressante, étant donné que la plupart des marques optent pour un langage de conception reconnaissable pour tous les téléphones de la même gamme.

Interrogé sur 50 000 INR, l’iQOO 9T semble être une affaire assez solide, bien que les récentes baisses de prix du 9 Pro puissent inciter certains utilisateurs à réfléchir à deux fois avant d’acheter. Les deux appareils sont trop proches en termes de prix et de fonctionnalités, et heureusement, nous avons examiné le 9 Pro et le vanilla 9, donc ça va être une comparaison intéressante. Suivez-nous sur les pages suivantes pour voir lequel des iQOO 9 mérite votre argent durement gagné.

Déballage de l’iQOO 9T

Quel que soit le travail de peinture que vous obtenez, l’iQOO 9T est livré dans une boîte de marque BMW M Motorsport, qui à son tour est assez riche en contenu. Au moins par rapport aux autres boîtes de vente au détail.

En plus du chargeur de 120 W et du câble USB-C vers USB-C, il y a aussi un étui en silicone transparent et un dongle audio vers USB-C de 3,5 mm. Une trouvaille rare de nos jours, alors bravo à iQOO.