Avis iQOO 11 – Tests GSMArena.com

Introduction

Ne faisant pas vraiment bouger les choses dans le haut de gamme de la gamme iQOO, l’iQOO 11 arrive moins de 6 mois après le 10/9T. Parallèlement à la mise à niveau prévisible du chipset vers le dernier de Qualcomm, nous obtenons une bosse technologique de stockage, tandis qu’un développement plus inattendu dans les spécifications d’affichage amène cette vanille 11 en territoire Pro.

Au cours des trois générations précédentes, seuls les pros avaient un écran 1440p, mais maintenant un panneau haute résolution fait également partie du modèle « grand public ». Non seulement cela, mais c’est 144 Hz, un cran au-dessus de la norme. Naturellement, il s’agit d’AMOLED avec des capacités de fréquence de rafraîchissement adaptatives, donc c’est plus facile sur la batterie.

Même ainsi, la batterie est l’une des mises à jour discrètes de cette génération, voyant un coup de pouce à 5 000 mAh – devrait être très appréciée par le tout nouveau produit phare Snapdragon 8 Gen 2, aussi efficace soit-il. Le stockage UFS 4.0 nouvellement adopté est également annoncé comme ayant une efficacité énergétique améliorée, mais ce sont les chiffres de performance qui sont probablement les plus impressionnants. Avec toutes ces économies d’énergie, vous seriez pardonné de ne pas être trop obsédé par la vitesse de charge, mais l’iQOO 11 a cela couvert avec son support de charge de 120 W.

Peu de choses ont changé dans le département caméra, venant du 10/9T. Ce qui est apparemment la même unité principale de 50MP est maintenant rejoint par un court téléobjectif 2x et un ultra large relativement basique – ce dernier, en fait, voit une rétrogradation de 13MP à 8MP. À première vue, ce sera la configuration de la caméra qui donne son nom au modèle Pro, alors que celui-ci vise simplement à être « assez bon » dans ce département.

Les spécifications du vivo iQOO 11 en un coup d’œil :

Corps: 164,9 x 77,1 x 8,4 mm, 205 g ; cadre en aluminium; dos en verre ou en cuir végétalien.

164,9 x 77,1 x 8,4 mm, 205 g ; cadre en aluminium; dos en verre ou en cuir végétalien. Affichage: 6,78″ LTPO4 AMOLED, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (crête), résolution 1440x3200px, format d’image 20:9, 518ppi.

6,78″ LTPO4 AMOLED, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, 1800 nits (crête), résolution 1440x3200px, format d’image 20:9, 518ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,2 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 16 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 3.1 – 128 Go, UFS 4.0 – 256/512 Go.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 16 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 3.1 – 128 Go, UFS 4.0 – 256/512 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, Funtouch 13 (International), Origin OS 3 (Chine).

Android 13, Funtouch 13 (International), Origin OS 3 (Chine). Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 13 MP, f/2.5, 50 mm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 16 mm.

: 50 MP, f/1.9, 23mm, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.5, 50 mm, PDAF, zoom optique 2x ; : 8 MP, f/2.2, 16 mm. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, (large).

16 MP, f/2.5, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS.

: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS. La batterie: 5000 mAh ; 120W filaire, PD3.0.

5000 mAh ; 120W filaire, PD3.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo.

Déballage iQOO 11

L’iQOO 11 est livré dans une boîte iQOO assez typique avec des côtés de couvercle coupés en diagonale qui le rendent un peu gênant à traiter une fois retiré – ce n’est vraiment pas un problème, à moins que vous ne soyez un critique de téléphone avec une étagère pleine de téléphones. Fini l’accent jaune des boîtes précédentes, et seuls les logos BMW et M Motorsport introduisent une rupture dans la présentation monochrome. Eh bien, cela et les rayures M sur le dos blanc du téléphone, bien sûr.

Les accessoires comprennent un étui en silicone souple avec une découpe substantielle pour l’îlot de caméra quelque peu inutilement substantiel. Plus important encore, vous obtenez un chargeur capable de fournir 120 W de puissance à l’iQOO 11 ou jusqu’à 65 W via USB Power Delivery (les branches PPS et PDO sont prises en charge). Un câble USB-C est également inclus.