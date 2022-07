Avis | Inflation : une révolution des attentes en baisse

Incidemment, pour ces lecteurs – je sais que vous êtes là-bas – qui insistent sur le fait que la Fed a fait une chose terrible en maintenant les taux d’intérêt bas, êtes-vous en train de dire que nous aurions dû avoir encore moins d’Américains qui travaillent ? Ah bon?

Quoi qu’il en soit, lorsque la récession pandémique a frappé, les décideurs politiques étaient soucieux de ne pas répéter les erreurs des années 2010 – et bien qu’ils aient réussi de manière gratifiante à parvenir à une reprise rapide de l’emploi, ils ont surcompensé. Ils (et moi) étions trop prêts à rejeter la hausse de l’inflation comme un phénomène temporaire, entraîné par des perturbations pandémiques et des chocs externes, comme l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

Ce point de vue aurait pu être défendable si l’inflation était largement confinée à quelques secteurs étroits, mais elle s’est beaucoup élargie au fil du temps. À ce stade, il ne fait aucun doute que l’économie américaine est devenue sérieusement surchauffée, ce qui appelle des politiques pour la calmer – ce qui est, en fait, ce que fait la Fed.

Mais la Fed va-t-elle assez vite ? Ou allons-nous faire face à une relecture des années 1970 ?

S’il y a une part de vérité dans l’analyse standard de ce qui s’est passé à l’époque, la réponse est que cela dépend de la question de savoir si l’inflation s’enracine dans les attentes. Mais comment mesure-t-on l’inflation anticipée ?

Une réponse consiste à examiner ce que nous disent les marchés financiers – les taux d’intérêt sur les obligations indexées sur l’inflation, les prix des swaps que les investisseurs utilisent pour se protéger contre l’inflation. Une autre consiste simplement à demander aux gens, comme l’enquête du Michigan le fait depuis de nombreuses années, et d’autres – notamment la Fed de New York – l’ont également fait plus récemment.

Aucune de ces approches n’est idéale. Les négociants en obligations ne fixent pas les salaires et les prix, et les consommateurs non plus. Mais c’est ce que nous avons, et nous pouvons espérer qu’ils sont une indication de ce que pensent ceux qui fixent les salaires et les prix.