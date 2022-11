Avis | Ils parient 100 millions de dollars sur le pluralisme. Est-ce que ça marchera?

Co-fondée par Bill Doherty, un conseiller conjugal basé à Minneapolis, Braver Angels est une organisation avec des sections locales à travers le pays qui enseignent aux conservateurs et aux libéraux à démystifier les stéréotypes paresseux et à clarifier les désaccords sans crier. Dans l’atelier auquel j’ai assisté, les rouges et les bleus ont lutté avec la façon dont ils typaient l’autre côté. Presque tous les participants étaient blancs et semblaient avoir plus de 40 ans. Et ils étaient, par définition, ouverts à franchir le clivage partisan. En d’autres termes, ils étaient des fruits à portée de main. Je suis reparti avec plus d’espoir pour le pays.

J’ai réalisé alors qu’il y avait tout un écosystème de groupes, créés pendant les années Trump, qui se consacrent à combler les fossés : le People’s Supper, qui aide les communautés à organiser des dîners-partage et d’autres événements qui favorisent la réconciliation raciale et politique ; le projet One Small Step à StoryCorps, qui rassemble des inconnus pour des conversations enregistrées sur leur vie ; More in Common, qui sonde l’opinion publique et publie un article influent sur la « majorité épuisée » du pays. Les nouveaux pluralistes aident à les financer tous.

L’idée des Nouveaux Pluralistes est née au lendemain de l’élection de Donald Trump. Jennifer Hoos Rothberg, directrice exécutive basée à New York de la Einhorn Collaborative, une fondation créée par un gestionnaire de fonds spéculatifs du Wisconsin, a déclaré qu’elle continuait de recevoir des appels de personnes alarmées par le niveau de polarisation et pensaient qu’elles pourraient aider à y remédier. . Un appel est venu de Melissa Weintraub, une praticienne de longue date en résolution de conflits qui avait travaillé avec des Israéliens et des Palestiniens.

« Vous connaissez cette boîte à outils que j’utilise au Moyen-Orient ? Je veux apporter cela au Wisconsin et à l’Iowa », a rappelé Mme Rothberg en disant Mme Weintraub.

Sur le coup, m’a dit Mme Rothberg, “nous avons mis en place une réponse rapide en nous organisant pour combler les fossés”. La collaboration Einhorn a donné 6 millions de dollars en fonds ponctuels, mais voulait faire quelque chose de plus grand. En 2019, Mme Rothberg a invité d’autres donateurs impliqués dans un travail similaire à une réunion à New York pour voir s’ils pouvaient mettre leur argent en commun pour financer ces projets à plus grande échelle. Elle a délibérément invité des donateurs de tous les horizons politiques. Stand Together Trust, anciennement l’Institut Charles Koch, qui finance des entreprises sociales pour résoudre des problèmes communs, a accepté de se joindre. Mais cela a fait reculer certains bailleurs de fonds de la justice sociale parce qu’ils ne voulaient pas être dans la même pièce, m’a dit Fay Twersky, qui a assisté à cette réunion en tant que représentante de la Fondation William et Flora Hewlett.

Au final, une dizaine de donateurs s’y sont accrochés. Ils ont atterri sur le nom de Nouveaux Pluralistes, en partie parce que le pluralisme semblait neutre à une époque où tant de mots ont pris une saveur partisane. L’été dernier, ils ont réuni un groupe de bénéficiaires pour une retraite à Atlanta dans le but de favoriser les relations entre eux. Parmi eux figuraient le penseur des droits civiques John Powell de l’Institut Othering & Belonging et Rachel Peric de Welcoming America. On les appelle les bâtisseurs de terrain dans le langage trop cérébral des Nouveaux Pluralistes. La grande idée ici est de transformer le pluralisme en un domaine cohérent – comme la santé publique – avec des normes et des pratiques clairement définies qui peuvent être reproduites, mesurées et améliorées.

Lennon Flowers, co-fondateur du People’s Supper, m’a dit que le rassemblement ressemblait à un baume. Elle a déclaré que l’argent et la crédibilité que son organisation tire des Nouveaux Pluralistes filtrent jusqu’aux partenaires locaux, montrant que “ce travail est important et cela prouve que nous ne sommes pas seuls”.