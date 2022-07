Avis | Il y a une raison pour laquelle Trump pourrait essayer d’annuler les résultats des élections de 2020

Vous pouvez voir cet effet psychologique dans la réaction souvent passionnée à l’idée d’un vote populaire national pour le président. De nombreux Américains croient sincèrement que, par exemple, chaque Californien est un libéral de San Francisco et chaque Texan est un banlieusard de droite de Dallas. Ils craignent la domination des « grands États » comme si chacun était un seul bloc uniforme d’influence politique ou comme si la taille et la densité déterminaient la forme de la politique de l’État. Mais ce n’est pas le cas. Et pour la plupart des électeurs, la résidence dans un État ou un autre n’a presque rien à voir avec ses intérêts, ses opinions et ses préférences politiques.

Le collège électoral fait qu’il est difficile de voir que chaque État contient une multitude de perspectives politiques, et que notre démocratie pourrait être un peu plus saine si le vote d’un républicain de Seattle comptait autant pour le résultat d’une élection présidentielle que celui d’un Green Bay Démocrate.

Malgré les bons côtés de ce projet de loi, la réforme la plus importante que nous puissions faire pour nos élections présidentielles est de mettre fin au collège électoral sous sa forme actuelle, qu’il s’agisse d’un vote populaire national ou de la répartition proportionnelle des électeurs (qui existe déjà dans les deux Maine et Nebraska) ou un hybride des deux.

Nous pouvons et devons colmater les trous dans le système que nous avons. Nous devrions également reconnaître qu’il serait préférable, à long terme, d’abandonner les règles qui font de la subversion une option tentante pour commencer.

Cela dit, la garantie la plus importante pour notre système électoral n’est pas un ensemble particulier de règles et d’arrangements, mais des acteurs politiques qui acceptent la défaite, honorent les résultats d’une élection et permettent au vainqueur de prendre et d’exercer le pouvoir auquel il est re droit. Et c’est un problème grave, peut-être existentiel pour la démocratie américaine qu’une grande partie de l’un de nos deux principaux partis ne veut tout simplement pas jouer au ballon.