Les touristes visitant la basilique du Sacré-Cœur, la magnifique cathédrale blanche comme neige dominant le nord de Paris, ont tendance à descendre la Butte Montmartre comme ils sont venus. Après avoir visité l’église, ils pourraient faire une halte sur la Place du Tertre, la place historique de Montmartre entourée de restaurants promettant une cuisine française authentique à des prix pas authentiquement français. Ils pourraient admirer les dizaines d’artistes de rue produisant de rapides croquis de passants et colportant des aquarelles réalisées à la hâte. Ils pourraient même se bousculer jusqu’au bord de la place pour jeter un dernier coup d’œil sur la ville depuis l’un de ses points les plus élevés. Mais une fois qu’ils en auront assez, ils descendront très probablement le versant sud de la colline, en suivant le trajet du funiculaire vers les sites reconnaissables du centre de Paris.

Mais s’ils se promènent du côté nord ou est, un type de ville très différent prend forme. Au bas de la colline, la circulation est plus rapide et les devantures des magasins portent les traces de la population immigrée du quartier : les magasins technologiques multiservices vendent des téléphones portables, des cartes SIM et des connexions Internet payantes à la minute ; les boucheries halal offrent un étalage vertigineux de presque toutes les viandes, sauf le porc ; les dépanneurs vendent de tout, des ignames et de l’huile de palme aux barres chocolatées et au gin bon marché ; et les restaurants troués dans le mur proposent des brochettes et des frites grasses jusqu’au petit matin.

Ce Paris existe surtout hors du regard des touristes, l’énorme 12,7 millions de personnes qui a visité la région cet été. Mais avec un peu de temps et de patience, vous pourrez toujours le trouver. Elle est vivante dans les boulevards animés au pied de la butte Montmartre, dans les ruelles et les rues qui serpentent au nord-est de la ville et dans les tours d’HLM disséminées en périphérie. Ces quartiers de la ville peuvent être bruyants, désordonnés et, de temps en temps, un peu dangereux. Mais ils refusent de se plier à l’ambiance mi-parc à thème, mi-musée qui prévaut dans une grande partie du centre de Paris. Contrairement aux quartiers ossifiés du centre-ville, colonisés depuis longtemps par les riches et les hordes de visiteurs de passage, ces quartiers sont pleins de vie. Ici, un autre Paris vit et bouge.

Au cœur de ce projet se trouve le logement abordable. Prenons l’exemple du quartier de Belleville, un creuset du nord-est de la ville qui accueille depuis des décennies des vagues d’immigrants, originaires d’abord de l’Europe de l’Est et du Sud, et plus récemment du Maghreb et de la Chine. Certes, le quartier connaît une gentrification et les loyers sur le marché libre peuvent être assez élevés. Encore là 40 pour cent du parc immobilier de Belleville est composé de ce que l’on appelle des logements sociaux, c’est-à-dire des appartements gérés par les pouvoirs publics qui garantissent des tarifs inférieurs au marché pour les résidents à revenus faibles à moyens. Ce type de logement permet aux résidents et à leurs familles de rester dans le quartier. Heureusement, beaucoup ont choisi de le faire.