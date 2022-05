Avis | Il y a deux finales en Ukraine. Les deux comportent de gros risques.

Nous savons que la doctrine militaire russe envisage d’utiliser des armes nucléaires tactiques de manière défensive, pour inverser le cours d’une guerre perdue. Nous devrions supposer que Poutine et son entourage considèrent la défaite totale en Ukraine comme un scénario menaçant le régime. Combinez ces réalités avec un monde où les Russes sont soudainement mis en déroute, leurs gains territoriaux s’évaporant, et vous avez la situation militaire la plus sombre du nucléaire depuis notre blocus naval de Cuba en 1962.

J’ai retourné ces dilemmes depuis que j’ai animé un récent panel à l’Université catholique d’Amérique avec trois penseurs de politique étrangère de centre-droit – Elbridge Colby, Rebeccah Heinrichs et Jakub Grygiel. Sur la sagesse de notre soutien à l’Ukraine jusqu’à présent, le panel était fondamentalement uni. Sur la question de la fin de la guerre et du péril nucléaire, cependant, vous pouvez voir nos défis distillés – avec Grygiel soulignant l’importance de la récupération du territoire de l’Ukraine à l’est et le long du littoral de la mer Noire afin d’être vraisemblablement autosuffisant à l’avenir , mais ensuite les Heinrich les plus bellicistes et les Colby les plus prudents se disputent sur ce que devrait être notre position au cas où les avancées ukrainiennes rapides se heurteraient à une frappe nucléaire tactique russe.

Cette question n’est pas celle qui nous est immédiatement posée; cela ne deviendra un problème que si l’Ukraine commence à réaliser des gains substantiels. Mais puisque nous armons les Ukrainiens à une échelle qui semble destinée à rendre possible une contre-offensive, j’espère sincèrement qu’une version des allers-retours Colby-Heinrich se produit au plus haut niveau de notre gouvernement – avant une question qui compte maintenant sur les panels académiques devient la question la plus importante au monde.