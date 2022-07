Avis | Il y a chaud et puis il y a chaud comme … Politique

Gaël : Super! Ensuite, nous pourrons nous donner la main et faire pression pour des incitations fiscales qui encourageront les Américains à acheter des voitures électriques et encourageront les compagnies d’électricité à échanger du charbon contre de l’énergie éolienne et solaire, n’est-ce pas ?

Brett : L’énergie éolienne et solaire ne suffira jamais à elle seule à répondre à la demande. Nous devrions construire beaucoup plus d’énergie nucléaire, ce que la France est en train de faire, encore une fois, et aussi extraire plus de gaz et de pétrole aux États-Unis et au Canada. Cependant, si Joe Biden veut aussi m’aider à payer cette Tesla dont je n’ai pas réellement besoin, je ne dirai probablement pas non.

En parlant du président, je lui souhaite un prompt rétablissement. Est-ce que Covid est quelque chose dont nous pouvons enfin cesser de paniquer ?

Gaël : Il est clair que Biden fait partie d’un groupe à risque particulier en raison de son âge, mais les personnes de 79 ans qui sont entourées d’un personnel médical de haute qualité ne sont peut-être pas la partie la plus menacée de la population.