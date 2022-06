Avis | Il y a bien plus que Biden peut faire pour faire baisser les prix

Lupe Lopez, propriétaire d’une épicerie dans mon district en Californie, m’a récemment montré à quel point l’inflation a été dévastatrice pour elle et ses clients. Le lait coûte 4,95 dollars le gallon, soit une augmentation de 38 % depuis 2019, et les paquets de tortillas coûtent 3,07 dollars, en hausse de 24 %. Lors de ma visite, j’ai rencontré un parent pour la première fois qui m’a dit qu’il s’était rendu dans trois magasins différents pour trouver du lait maternisé. Une mère de cinq enfants m’a dit qu’elle n’avait plus les moyens d’acheter du lait pour ses adolescents. L’inflation monte en flèche et cause de réelles souffrances et difficultés dans ma communauté et dans tout le pays.

Comment on est venu ici? Plus de deux ans d’une pandémie dévastatrice ont entraîné des ralentissements dans la production et la livraison des marchandises. Cette situation a été quelque peu aggravée par les incertitudes d’approvisionnement provoquées par la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Nous avons également une demande excédentaire par rapport à l’offre en raison des politiques budgétaires et monétaires qui ont été mises en œuvre pour éviter une grave récession. Comme le dit le dicton, nous avons « trop ​​d’argent pour trop peu de biens ».

À ce stade, personne ne veut entendre les politiciens se chamailler sur la cause de l’inflation. Ils veulent savoir comment nous pouvons y remédier.

Le président Biden a récemment présenté ses idées pour lutter contre l’inflation. Je soutiens les efforts du président, mais nous avons besoin d’une vision plus audacieuse et d’une action plus rapide. Mme Lopez et mes électeurs s’attendent à ce que le gouvernement reprenne le contrôle des prix, et ils veulent que nous le fassions rapidement.