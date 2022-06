Avis | Il y a 400 ans, elles seraient des sorcières. Aujourd’hui, ils peuvent être votre coach.

Les coachs ont tendance à se concentrer sur l’avenir d’un client plutôt que de psychanalyser le passé. Ils mettent l’accent sur une évaluation plus holistique de la vie du client que ce qu’un consultant en affaires pourrait offrir. En théorie, s’ils rencontrent un client souffrant de graves problèmes de santé mentale, ils orientent la personne vers un professionnel de la santé, mais la frontière entre le coaching et la thérapie n’est pas toujours distincte et l’industrie n’est essentiellement pas réglementée. Des associations professionnelles comme la Fédération internationale de coaching offrent une accréditation et une supervision. Mais n’importe qui peut s’appeler coach de vie et – suivant le modèle des studios de yoga, qui tirent depuis longtemps des revenus importants des cours de certification pour les nouveaux instructeurs – offrir un programme de formation coûteux pour faire de vous aussi un coach de vie. (Le coaching de vie est comme toute nouvelle profession non réglementée, avec son lot de colporteurs de fausses promesses.)

Au cours de la dernière génération, le coaching de vie s’est scindé en une douzaine de sous-disciplines, presque toutes dominées par les femmes. Les femmes représentent 75 % des entraîneurs praticiens en Amérique du Nord, selon une étude réalisée en 2019 par la fédération. Selon Mme Mook, l’une des raisons du déséquilibre démographique est qu’au début, de nombreux entraîneurs venaient du monde du conseil, des soins infirmiers et d’autres professions de soins qui emploient également de nombreuses femmes. Et comme les disparités entre les sexes en matière de rémunération et d’avancement professionnel persistent dans de nombreux domaines, les femmes abandonnées par les systèmes de soutien traditionnels peuvent trouver la subsistance dont elles ont besoin dans un entraîneur. « C’est peut-être une façon pour les femmes de trouver du soutien dans leur vie », a-t-elle déclaré. Le coaching spirituel semble présenter le déséquilibre entre les sexes le plus marqué de tous les domaines du coaching.

En règle générale, les coachs spirituels offrent un mélange de conseils individuels et de coaching de groupe, ainsi que des programmes de certification pour les aspirants coachs. « Certaines personnes disent: » Vous n’êtes qu’un entraîneur qui entraîne des entraîneurs « », m’a dit Drea Guinto, qui dirige Soul Flow Co., basée en Californie centrale. « Ma réponse est peut-être que le coaching est un métier émergent qui répond à un véritable besoin de la population, et c’est la raison pour laquelle les gens disent, je vois qu’il y a de la rentabilité là-dedans. » Elle propose un programme de coaching de groupe d’accès à vie pour 3 333 $, destiné, selon son site Web, aux «soul-preneurs» qui sont «ambitieux» mais «aussi spirituels» et qui cherchent à lancer leur propre entreprise. « Je vois mes clients comme des guérisseurs de différentes modalités, et ma prémisse est que le monde a besoin de plus de guérison », a-t-elle déclaré.

Les coachs spirituels font face à une dose supplémentaire de méfiance parce qu’ils fondent leur prétention à transformer des vies et des carrières non seulement sur une psychologie autodidacte et des certifications douteuses, mais aussi sur des croyances et des rituels surnaturels qui, selon eux, ont fonctionné pour eux. Les entraîneurs que j’ai interviewés m’ont dit que faire confiance à l’univers peut remplacer la chimiothérapie, que les prières de guérison chassent les infections chroniques de la vessie, qu’un voyant professionnel peut lire l’avenir d’un client dans la « bibliothèque vibratoire non physique » de l’univers, comme l’a dit un article récent de Goop, de les vies passées et les événements futurs appelés les archives akashiques.

Comment un sceptique devrait-il penser à de telles affirmations ? « Ce serait sûrement pédant et trop scrupuleux pour ceux qui peuvent faire vérifier leur philosophie sauvage et primitive de la guérison mentale par des moyens expérimentaux comme celui-ci, pour les abandonner sur un mot d’ordre pour des thérapies plus scientifiques », a écrit le philosophe pragmatiste William James lorsqu’il a examiné les témoignages de guérison par une « guérison mentale » surnaturelle. il y a plus d’un siècle. « Que penser de tout cela ? La science a-t-elle fait une affirmation trop large ? Peut-être que de telles expériences « montrent que l’univers est une affaire plus multiple que n’importe quelle secte, même la secte scientifique, ne le permet ».

L’attention portée aux forces invisibles de l’univers – en particulier le féminin divin – est en partie un moyen pour ces coachs de contrer le machisme qui domine la culture entrepreneuriale américaine. De nombreux coachs spirituels ciblent les femmes entrepreneuses avec des programmes d’accélération spirituelle des affaires qui promettent de vous aider à vous épanouir tout en gagnant de l’argent. « C’est en partie la stratégie, mais je viens plus du point de vue de la conscience – ce qui veut naître à travers moi – par rapport à une approche plus capitaliste et masculine des affaires », a déclaré Mme Guinto. « Bien sûr, nous aimons le profit, mais le but est de libérer ce but de l’âme. »

Dans la culture américaine, l’entrepreneuriat est la plus haute discipline spirituelle. Une start-up réussie demande l’abnégation qu’exigeait autrefois une vocation monastique : peu de sommeil, accepter son propre échec et sacrifier le confort corporel au service d’une cause supérieure. La gig economy est un ersatz de moyen d’ouvrir cette vocation aux âmes inférieures, mais elle semble décevoir de nombreux chercheurs. Les coachs spirituels répondent à cet échec. Et dans une culture où le sentiment de véracité est plus important que les faits scientifiquement vérifiés, il est naturel d’embrasser un méli-mélo de pratiques de guérison spirituelle qui se sentent bien.