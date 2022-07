Avis | Il y a 100 personnes en Amérique avec beaucoup trop de pouvoir

Dans ma vision, le Sénat serait un conseil de révision qui continue de représenter les États en tant qu’États. Je pense que c’est nécessaire parce que les États-Unis seront probablement une démocratie fédérale aussi longtemps qu’ils existeront, et le système devrait probablement tenir compte des intérêts des gouvernements des États (dans la mesure où ils existent) d’une manière ou d’une autre.

Mon Sénat ne pouvait pas bloquer les projets de loi de la Chambre, mais il pouvait proposer des amendements s’il décidait d’agir. Ces amendements seraient ensuite votés par un comité de conférence composé de membres de la Chambre et du Sénat, pour approbation finale. Si le Sénat décide de retenir un projet de loi pour révision, il dispose d’un délai déterminé — disons 60 jours — pour agir. S’il n’agit pas dans ce délai, le projet de loi est réputé adopté et est transmis au président pour signature.

Le Sénat conserverait ses pouvoirs de surveillance ainsi que son pouvoir d’approuver les traités et d’offrir “des conseils et un consentement” au président pour les candidats des pouvoirs judiciaire et exécutif. Mais « avis et consentement » signifierait une audition réelle et un vote réel.

L’idée est de déplacer le siège de l’élaboration des politiques vers la Chambre des représentants (que j’aimerais élargir à au moins 600 membres) et d’en faire la chambre la plus importante dans le fonctionnement du gouvernement. Dans ce schéma, il pourrait être utile de prolonger le mandat de la Chambre à trois ans pour réduire les pressions de la campagne et donner aux membres plus de temps pour développer leur expertise, s’ils le recherchent.