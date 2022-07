Avis | Il n’y a pas d’endroit comme le Kansas

Néanmoins, les opinions sur l’avortement ici sont plus nuancées qu’on ne pourrait le supposer. Une enquête menée à la fin de l’année dernière par l’Université d’État de Fort Hays a révélé que seulement 20 % environ des Kansans étaient favorables à l’interdiction de l’avortement dans tous les cas, y compris le viol et l’inceste. Plus de 62% ont déclaré que les femmes sont « dans une meilleure position » que les politiciens pour prendre des décisions sur l’opportunité d’avorter, et une très faible majorité a convenu que le gouvernement de l’État du Kansas ne devrait imposer aucune réglementation sur l’avortement.

Les opposants à l’avortement n’ont pas l’intention de perdre ce combat à cause de ces nuances embêtantes. Et la législature républicaine a stratégiquement, on pourrait même dire sinistrement, organisé les détails de l’élection pour améliorer leurs chances de victoire. Plus particulièrement, plutôt que de mettre l’amendement sur le bulletin de vote des élections générales en novembre, ils ont poussé à tenir le vote spécial pour les élections en même temps que les élections primaires d’août, lorsque le taux de participation a tendance à être considérablement plus faible. Ce moment désavantage également la population inhabituellement importante d’électeurs non affiliés de l’État, qui représentent près de 30 % de l’électorat. Ces électeurs sont généralement exclus de la plupart des courses lors du scrutin primaire et peuvent ne pas se rendre compte qu’ils sont même autorisé voter sur l’amendement.

Mais attendez, il y a plus ! Le langage de la plupart des lois a tendance à être lourd et opaque. Mais l’amendement Value Them Both prête à confusion au point d’être trompeur. Il fait référence au financement public des avortements et précise que les législateurs “peuvent adopter des lois concernant l’avortement, y compris, mais sans s’y limiter, des lois qui tiennent compte des circonstances de la grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste, ou des circonstances de nécessité pour sauver la vie de la mère”. Cela signifie-t-il donc des lois qui protégeraient l’accès à l’avortement dans de telles «circonstances» ou qui l’interdiraient même dans ces cas? Cela reviendrait aux législateurs. Mais en lisant le texte, on pourrait en ressortir en pensant que l’amendement vise à consolider certains droits à l’avortement ou simplement à maintenir le statu quo. (Alerte spoiler : ce n’est pas le cas.)

La partie anti-avortement affirme que le but de l’amendement est de remettre la question de l’avortement entre les mains des habitants du Kansas. (L’effet serait un peu comme une version au niveau de l’État de ce que la Cour suprême des États-Unis a dit qu’elle faisait en tuant Roe.) Mais toute cette campagne semble conçue pour obscurcir et compliquer le problème – et pour minimiser le nombre de non-républicains qui votent. (La coalition Value Them Both a décliné les demandes de discussion sur ces questions.) L’ensemble du processus ne relève pas tant de la restitution du pouvoir au peuple que du mépris envers lui et envers le processus démocratique, une tendance qui devient une procédure opérationnelle standard dans une grande partie du pays. le GOP