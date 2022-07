Avis | Il existe une meilleure façon de mesurer les inégalités économiques

Les auteurs se sont également concentrés sur les dépenses Puissance, ne pas dépenser. L’inégalité mesurée par les différences dans les dépenses réelles aurait été plus faible parce que les riches ne dépensent pas tout ce qu’ils sont capables de dépenser, contrairement aux pauvres.

Vous pourriez objecter qu’il y a quelque chose que vous pouvez faire avec votre richesse en plus de la dépenser, c’est-à-dire la léguer à des enfants ou à des œuvres de bienfaisance. Les auteurs en ont tenu compte : leur mesure du pouvoir d’achat comprend l’argent que les gens laissent derrière eux à leur mort.

Pour arriver à leurs résultats, les auteurs ont dû comprendre des interactions complexes entre des centaines de programmes de prestations du gouvernement fédéral et des États, chacun avec ses propres suppressions progressives en fonction de la richesse et du revenu. Cela a été réalisé par un logiciel de Economic Security Planning appelé MaxiFi Planner. Le logiciel est disponible en tant que produit commercial pour la planification des finances personnelles, mais a été conçu pour servir d’outil à usage général pour la recherche économique. Les bailleurs de fonds de cet effort comprenaient la Federal Reserve Bank d’Atlanta, le Goodman Institute et la Fondation Alfred P. Sloan.

La méthodologie utilisée par Auerbach, Kotlikoff et Koehler a été critiquée par le Center on Budget and Policy Priorities comme « complexe, déroutante et non informative ». Lorsque la méthodologie est utilisée pour comparer la population actuelle avec les générations à naître – ce que l’on appelle la comptabilité intergénérationnelle – elle nécessite des prévisions à l’infini, ce que le centre note à juste titre comme “très incertain”.

Cet article compare des personnes du même âge – ce qu’on appelle la comptabilité intragénérationnelle – il ne nécessite donc pas de telles prévisions à long terme. En tout cas, Auerbach m’a dit, “notre réponse est, si vous n’êtes pas sûr de l’avenir, très bien, cela ne signifie pas que vous devriez l’ignorer.”