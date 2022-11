Avis | Il existe un moyen de sortir de notre stagnation constitutionnelle

Se référant à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Reynolds c. Sims, qui demandait aux États de faire un “effort honnête et de bonne foi pour construire des districts, dans les deux chambres de la législature, aussi proches que possible d’une population égale”, un délégué au Conseil constitutionnel de l’Illinois convention de 1969 et 1970 a observé que « Avec un homme, un vote, il n’y a absolument aucune raison d’avoir deux chambres de la législature. C’est purement duplicatif. Il s’agit simplement de courir deux fois sur la même piste avec différents groupes de personnes.

L’un des aspects les plus intéressants de la tradition constitutionnelle des États est la mesure dans laquelle elle a été un lieu où les Américains ont tenté d’intégrer directement les droits sociaux et économiques dans la structure de leurs arrangements politiques. « Un type de disposition de droits positifs qui a été largement adopté, en particulier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle », écrit Dinan, « concerne le droit des individus à bénéficier d’heures de travail raisonnables, d’un salaire minimum, de conditions de travail sûres et d’une indemnisation pour les accidents du travail. »

Les conventions de l’ère de la reconstruction en Alabama, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud – où d’anciens esclaves figuraient parmi les participants – ont rédigé des dispositions “engageant les gouvernements des États ou locaux à répondre aux besoins des pauvres, des handicapés ou des personnes âgées”. Plus récemment, plusieurs délégués à la convention du Maryland de 1967 et 1968 ont plaidé, sans succès, pour l’inclusion des droits économiques dans la constitution de l’État. “Il n’y a pas de liberté sans liberté économique”, a déclaré un partisan. “Il n’y a pas de liberté sans liberté économique, et il n’y a pas de vie, de vraie vie, sans sécurité économique.”

Une partie de l’importance de tout cela – de la révision, de l’expérimentation et du débat que l’on trouve dans la tradition constitutionnelle des États américains – est qu’il s’agit d’une ressource puissante pour réfléchir à notre constitution nationale et aux façons dont nous pourrions vouloir la changer. Comme l’a fait remarquer le juriste Sanford Levinson dans « Framed : America’s 51 Constitutions and the Crisis of Governance », « si l’on essaie de comprendre les réalités du « constitutionnalisme américain », il est essentiel de regarder au-delà de la Constitution des États-Unis vers les nombreuses autres constitutions. qui font partie du système politique américain.

“Même si l’on accepte la proposition selon laquelle le fédéralisme constitutionnel – c’est-à-dire une autonomie étatique libre du contrôle du gouvernement national – n’est que faiblement protégé par la Constitution nationale”, poursuit-il, “il ne fait aucun doute que de nombreuses questions d’une grande importance publique sont décidé – ou, pas suffisamment confronté – au sein des États. En d’autres termes, les constitutions des États peuvent fournir une autre fenêtre sur la façon dont la structure du gouvernement façonne ses capacités et ses horizons.

J’ai écrit quelques fois sur le problème de la stagnation constitutionnelle aux États-Unis. Notre système est bloqué et le changement est loin d’être à l’horizon. Et pourtant, il est toujours essentiel que nous réfléchissions au changement : réfléchissons à ce sujet, théorisons-le et mettons en pratique les compétences dont nous aurons besoin pour le concrétiser. Parmi ces compétences figure la capacité de délibérer avec d’autres, souvent très différents, en tant qu’égaux politiques.

En raison de leur souplesse, de la fréquence et de la relative facilité avec laquelle elles changent, les constitutions des États et l’élaboration des constitutions des États sont des forums précieux pour la pratique de la démocratie. Le simple fait de lire et de relire les débats constitutionnels des années passées – comme je l’ai fait pour cette colonne – m’a donné un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler de délibérer avec d’autres sur des questions fondamentales de la communauté politique.

Ce pays a besoin de sérieux changements. Et la pratique, comme on dit, rend parfait.