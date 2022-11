Avis | Il est temps, encore une fois, pour mon frère Kevin

Ce Thanksgiving, pour la première fois depuis des années, mon frère Kevin et moi pourrions tous les deux dire que nous en avons assez de Donald Trump. Mais cela ne veut pas dire que lui et moi sommes d’accord sur beaucoup d’autres choses. Encore une fois, voici Kevin avec sa vue annuelle du côté tribord de la famille Dowd :

Les examens de mi-mandat sont terminés et les résultats sont décevants. Une vague rouge ne s’est pas matérialisée, et les démocrates et le président Biden n’ont pas été obligés de payer pour leurs actions des 22 derniers mois.

Ceux-ci incluent la débâcle de l’Afghanistan ; la caution sans numéraire, qui favorise les criminels par rapport aux victimes ; Inflation au plus haut depuis 40 ans ; une invasion de deux ans à notre frontière sud ; prix record de l’essence ; un prélèvement dangereux de la réserve stratégique de pétrole ; la poursuite du déclin de notre système éducatif; l’affaiblissement de notre armée; et l’étreinte totale de l’éveil pour diviser le pays. Tout cela, avec la cote de popularité du président profondément sous l’eau et 81 % des Américains estimant que le pays se dirige dans la mauvaise direction, aurait dû produire la poussée républicaine anticipée. Mais le président est sorti des élections en pensant que la relative bonne fortune des démocrates était due à sa politique, et non malgré elle.

Les républicains doivent assumer une grande part de responsabilité. Leur message était tardif ou inexistant, laissant les démocrates persuader les électeurs de croire que les seuls problèmes qui importaient étaient Trump, l’avortement et la menace supposée pour notre démocratie.

Les candidats doivent correspondre à leur circonscription. Ne choisissez pas un conservateur pour un district modéré. Les intrusions de Rick Scott et Lindsey Graham sur des questions brûlantes font mal. Les républicains doivent persuader les partisans de voter tôt, pas attendre le jour du scrutin. Les démocrates accumulent souvent de grandes avances grâce au vote anticipé, forçant les républicains à revenir par derrière.