Avis | Il a vendu un message de catastrophe climatique. Il a des regrets.

Autrefois surnommé « Jésus vert », Steven Guilbeault a commencé sa carrière en tant que militant pour le climat extrême – escaladant des tours, s’enchaînant à des équipements pétroliers et se faisant arrêter à plusieurs reprises. Il est maintenant ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada. Dans ce rôle, il a dû changer son approche absolutiste, prenant même des décisions auxquelles il ne croit pas vraiment. Mais il se considère toujours comme un activiste – juste un poussant de l’intérieur au lieu de l’extérieur.

