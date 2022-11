Avis | Idle Crypto est l’atelier du diable

De nombreux échanges cryptographiques, tels que Binance, sont déjà sur les écrans radar des régulateurs pour éventuellement vendre des titres non enregistrés ou des produits d’investissement potentiellement dangereux. En plus des attaques de piratage qui volent des millions de dollars aux investisseurs en crypto et aux tirages de tapis et autres fraudes pures et simples qui se produisent dans la création de nouvelles crypto-monnaies, les investisseurs en crypto réalisent maintenant que leur argent peut également être perdu à l’ancienne.

Les valeurs des crypto-monnaies et leurs échanges reflètent la nervosité des investisseurs. Le prix de Binance Coin, un indicateur de la valeur de l’échange Binance, a baissé de près de 25 % depuis la débâcle de FTX. Les volumes de transactions sur presque tous les principaux échanges de crypto-monnaie sont en baisse, tout comme les prix des autres crypto-monnaies.

Le danger que les dirigeants jouent avec l’argent de leurs clients explique pourquoi la plupart des pays exigent des maisons de courtage, des bourses et des institutions financières similaires qui acceptent les dépôts des clients qu’elles séparent l’argent de leurs clients de l’argent de l’entreprise et leur interdisent d’utiliser l’argent de leurs clients à des fins but autre que d’effectuer des achats expressément commandés par leurs clients. Aux États-Unis, seuls les banques et les fonds communs de placement peuvent investir les dépôts de leurs clients, et ils sont très réglementés.

Le meilleur espoir pour la cryptographie est que les échanges acceptent d’être réglementés par les mêmes règles de base qui s’appliquent aux autres courtiers et échanges concernant la ségrégation et l’utilisation des fonds des clients. Certains défenseurs de la cryptographie pensent qu’ils peuvent utiliser des “contrats intelligents” qui s’exécutent automatiquement sans intervention humaine et d’autres protocoles décentralisés et automatisés pour garantir que les fonds des clients ne sont pas détournés. Ces innovations seraient une amélioration bienvenue. Mais la première étape consiste à adopter les règles et règlements que ces protocoles appliqueraient ensuite. Les échanges cryptographiques doivent également être transparents sur leurs transactions, leurs avoirs et leurs transactions afin que les régulateurs puissent facilement surveiller leurs activités et appliquer ces règles.

Pour beaucoup, les leçons de l’effondrement de FTX sont claires : il y a quelque chose de profondément faux avec la crypto-monnaie qui la rend trop dangereuse pour être incluse dans le courant dominant de la finance. Et les personnes qui exploitent les systèmes de crypto-monnaie et les échanges où les crypto-monnaies sont achetées et vendues sont des escrocs, pas des visionnaires.

Aucune de ces conclusions n’est correcte. L’effondrement de FTX avait très peu à voir avec les caractéristiques de la crypto-monnaie en général ou avec les caractéristiques spécifiques des pièces que FTX a frappées et distribuées. FTX a échoué parce que les personnes qui dirigeaient l’entreprise n’ont pas suivi certaines règles financières de base qui peuvent être difficiles à appliquer, même sur des marchés bien réglementés.