introduction

Huawei en est maintenant officiellement à sa troisième génération de téléphones à écran pliable avec le Mate X2. Nous avons vu des progrès technologiques majeurs avec ces produits depuis la sortie du Mate X original en 2019. Le Mate X2, en particulier, marque une toute nouvelle approche des pliables pour le géant chinois – un abandon du design pliable vers l’extérieur sur le Mate X et Mate Xs et passer à un paradigme de pliage vers l’intérieur, un peu comme ce que Samsung a lancé avec sa ligne Fold.

Eh bien, si le pli vers l’intérieur est le facteur de forme préféré des consommateurs, maintenant que nous avons vu l’industrie s’installer sur cette conception commune, nous verrons probablement aussi la technologie mûrir plus rapidement et devenir plus abordable dans le processus.

Malheureusement, le Mate X2 n’est pas le pliable pour les masses que beaucoup d’entre nous désirent. Au lieu de cela, il s’agit toujours d’un appareil halo, destiné à impressionner et à mettre en valeur plus que toute autre chose. En fait, il pourrait être encore plus inaccessible que ses prédécesseurs, car il n’est actuellement vendu qu’en Chine, sans intention officielle d’étendre la disponibilité et que les sanctions américaines toujours en cours signifient l’absence de services Google Play et des capacités de fabrication de chipsets sévèrement limitées. Et tout cela avant même de commencer à envisager le prix exorbitant du Mate X2 d’environ 2300 euros.

> Nous avons estimé que ce sont des points importants à souligner avant de commencer à baver sur le matériel exquis du Mate X2. Le Mate X2 est un appareil incroyable, et voici un bref récapitulatif de ses principales spécifications.

Caractéristiques du Huawei Mate X2 en un coup d’œil:

Corps: 161,8 x 145,8 x 8,2 mm, 295 g; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium.

161,8 x 145,8 x 8,2 mm, 295 g; Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium. Affichage: OLED pliable de 8,00 « , 90 Hz, résolution de 2200 x 2480 pixels, format d’image 10,15: 9, 413 ppp; écran de couverture: 6,45 », OLED, 90 Hz, 1160 x 2700 pixels, 456 ppp.

OLED pliable de 8,00 « , 90 Hz, résolution de 2200 x 2480 pixels, format d’image 10,15: 9, 413 ppp; écran de couverture: 6,45 », OLED, 90 Hz, 1160 x 2700 pixels, 456 ppp. Chipset: Kirin 9000 5G (5 nm): Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 et 3×2.54 GHz Cortex-A77 et 4×2.05 GHz Cortex-A55); Mali-G78 MP24.

Kirin 9000 5G (5 nm): Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 et 3×2.54 GHz Cortex-A77 et 4×2.05 GHz Cortex-A55); Mali-G78 MP24. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.X; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé).

256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.X; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 10, EMUI 11, pas de services Google Play.

Android 10, EMUI 11, pas de services Google Play. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f / 1,9, 23 mm, 1 / 1,28 « , 1,22 µm, PDAF omnidirectionnel, AF laser, OIS; Téléobjectif : 12 MP, f / 2.4, 70 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3x; Téléobjectif : 8 MP, f / 4.4, 240 mm, PDAF, OIS, zoom optique 10x; Ultra grand angle : 16 MP, f / 2,2, 17 mm, AF.

: 50 MP, f / 1,9, 23 mm, 1 / 1,28 « , 1,22 µm, PDAF omnidirectionnel, AF laser, OIS; : 12 MP, f / 2.4, 70 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3x; : 8 MP, f / 4.4, 240 mm, PDAF, OIS, zoom optique 10x; : 16 MP, f / 2,2, 17 mm, AF. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,2, (large).

16 MP, f / 2,2, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30 / 60fps, gyro-EIS; : 1080p à 30 ips. La batterie: 4500mAh; Charge rapide 55W, Huawei SuperCharge.

4500mAh; Charge rapide 55W, Huawei SuperCharge. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC; Port infrarouge.

Comme nous l’avons déjà établi, le téléphone que nous avons à examiner aujourd’hui est un appareil de vitrine avec une disponibilité limitée et un prix ridicule. Un mot d’avertissement supplémentaire – notre appareil exécute également une ROM chinoise. Bien sûr, rien de tout cela n’est une raison de ne pas explorer son matériel, sa conception et ses fonctionnalités de nouvelle génération.

Déballage

Le Huawei Mate X2 est livré dans une boîte assez énorme et plutôt élégante. Il est épais tout autour et a une finition douce au toucher. Lorsqu’il est ouvert, le volet magnétique en haut révèle le Mate X2 déplié et son écran interne impressionnant, massif et ininterrompu. Tous les téléphones à écran pliable que nous avons vus sont livrés dans un état déplié, ce qui justifie la plus grande taille de la boîte.

Huawei n’a pas non plus lésiné sur le pack d’accessoires. Vous obtenez un étui dans la boîte, ou plus exactement une « couverture arrière » faute d’un meilleur terme, avec une béquille magnétique fantaisie et une finition en cuir.

Bien qu’avoir un niveau de protection supplémentaire soit mieux que rien, nous ne pouvons nous empêcher de rappeler les étuis officiels de Samsung pour la ligne Fold, qui incluent au moins une sorte de petit pare-chocs pour l’autre moitié du téléphone. Aussi, l’affaire officielle Mate Xs, d’ailleurs. Nous souhaitons en quelque sorte que ce soit également le cas avec le Mate X2.

La boîte contient également une paire d’écouteurs filaires blancs de type C dans la boîte. Ils ont également un microphone pour les appels et les mêmes boutons de commande en ligne. Au-delà, rien d’extraordinaire. Ils sonnent bien et la forme en forme de pomme des têtes offre généralement beaucoup de confort sans se forcer sur les conduits auditifs.

Le chargeur fourni avec le téléphone dispose d’un adaptateur USB Type-A d’une puissance nominale de 66 W. Il est livré avec un câble USB Type-A vers Type-C spécial et robuste 6A. C’est le même combo offert avec le Mate 40 Pro et le Mate 40 Pro +.

Outre le fait que vous devez vous accrocher à un câble propriétaire, il y a aussi la limitation qu’il ne s’agit pas d’un chargeur compatible PD. Au lieu de cela, il s’adresse principalement à Huawei SuperCharge protocole. Il est conçu pour les modes de sortie de puissance suivants 5V 2A (10 W), 9V2A (18 W), 10V2.25A (22,5 W), 10V4A (40 W) et 11V6A Max (66 W) et prend uniquement en charge SCP et Quick Charge 2.0 comme solution de secours. Étant donné que ni 10 V, ni 11 V ne sont dans la spécification PD standard, le chargeur ne peut pas être utilisé pour charger rapidement d’autres appareils.

En repensant à notre examen de Mate Xs, nous savons pertinemment que Huawei a livré ce téléphone avec un chargeur 65 W compatible PowerDelivery et SuperCharge beaucoup plus polyvalent, ainsi qu’un câble standard de 3,3 A Type-C vers Type-C. Nous voyons le nouveau bundle comme un déclassement en raison de sa moindre polyvalence.

Il convient de noter que le Mate X2 prend en charge un maximum de 55W de charge, tout comme le Mate X et le Mate Xs, malgré le chargeur plus performant.