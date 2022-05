Avis | Honte au chagrin : pourquoi nous jugeons le chagrin de l’autre

Aujourd’hui, les gens se tournent souvent vers des psychothérapeutes ou des livres pour obtenir des conseils sur la façon de faire leur deuil. Au 19ème siècle, lorsque la mort infantile était beaucoup plus courante, il y avait une prolifération de «livres de réconfort» pour les parents et les frères et sœurs en deuil, qui reposaient parfois fortement sur l’assurance aux parents que l’enfant décédé était au paradis et avait échappé aux vicissitudes et aux tentations de la vie sur Terre.

Dans son livre de 1838, “Lettres aux mères”, l’écrivain du Connecticut Lydia Sigourney a inclus un chapitre sur “La perte d’enfants”. qui instruit les mères en deuil : « Vous ne deviendrez alors pas la proie du découragement, bien que la solitude plane sur votre demeure, lorsque vous vous rendrez compte que ses pensionnaires autrefois chéris n’ont fait qu’un peu d’avance, vers ces demeures que le Sauveur a préparées pour eux. tous ceux qui l’aiment.

L’idée que des enfants beaux et vertueux, les anges sur terre, étaient appelés tôt au ciel, était censée être un baume, bien sûr – et il est probable que ce fut le cas pour beaucoup. Mais cela a également placé les parents en deuil dans la position malheureuse de ressentir que le chagrin – au lieu de la joie de l’ascension de leur enfant – les rendait moins que pieux. La promesse de réconfort comportait une rubrique sur le chagrin qui, si vous ne pouviez pas la respecter, pourrait vous donner le sentiment que vous ne le faisiez pas correctement.

Dans le débat public sur le diagnostic du DSM, nous entendons ceux qui sont horrifiés par le jugement implicite des personnes qui vivent un deuil long et débilitant, ainsi que ceux qui demandent de l’aide en raison de leur deuil long et débilitant. Certains soutiennent qu’un deuil puissant et prolongé est une réponse appropriée et proportionnelle à la tragédie. C’est vrai, et ça l’a toujours été.

D’autres décrivent avoir été torturés par un chagrin qui ne s’atténue pas, ou par des regrets, des reproches et des doutes à un point tel qu’ils ont besoin de quelque chose de plus que de la sympathie pour prendre soin d’eux-mêmes et des personnes qui dépendent d’eux. Pour eux, l’espoir est que le nouveau diagnostic du DSM puisse rendre l’aide plus accessible.

La poète du XVIIIe siècle Ann Eliza Bleecker a décrit s’accrocher à son propre chagrin, ne souhaitant pas de réconfort. Dans les premières années de la Révolution américaine, elle a dû fuir sa maison près d’Albany avec ses deux jeunes filles parce que les troupes britanniques approchaient. Son bébé, Abella, est mort de dysenterie pendant le voyage, et plus tard, la mère et la sœur de Bleecker sont également décédées. Dans son poème “Lignes écrites dans la retraite de Burgoyne”, elle a décrit son chagrin pour Abella comme une sorte de compagnon :

L’idole de mon âme a été arrachée;

Son esprit s’est enfui et m’a laissé une argile horrible !

Alors – alors mon âme a rejeté tout soulagement,

Confort que je ne souhaitais pas, j’aimais mon chagrin

Bleecker est revenue encore et encore sur le sujet de la mort de sa fille comme la tragédie centrale de sa vie, rejetant la résignation et le courage chrétien qu’on attendait d’elle, écrit la chercheuse Allison Giffen. Sa fille survivante, Margaretta Faugères, également écrivain, a commenté dans une introduction aux œuvres de sa mère que le rappel des circonstances qui ont conduit à la mort d’Abella « n’a jamais manqué de réveiller toutes ses douleurs ; et elle étant naturellement d’un esprit pensif, aussi s’en sont livrés librement.

Vous pouvez entendre les échos à travers les siècles, le chagrin qui ne peut être guéri parce que l’enfant décédé ne peut être récupéré, le chagrin de la fille survivante qui sent que le chagrin persistant de sa mère a éclipsé sa propre enfance.