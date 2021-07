Avis Honor Earbuds 2 Lite

introduction

Honor est désormais une marque indépendante qui est libre de lancer ses propres produits sans la supervision d’une société mère comme Huawei.

Nous avons récemment reçu leurs écouteurs 2 Lite pour examen et ils sont venus avec de nombreuses promesses – suppression active du bruit, autonomie de 32 heures et prix bas.

Nous avons obtenu l’accessoire en couleur Glacier White, testé toutes ses principales caractéristiques et sommes prêts à signaler ce qui nous a impressionnés et ce qui ne nous a pas impressionnés.

Conception

Les Honor Earbuds 2 Lite sont livrés avec un boîtier rectangulaire doté d’un port USB-C en bas et d’une clé physique sur le côté, utilisée pour la connexion à de nouveaux appareils. Comme prévu, il n’y a pas de recharge sans fil disponible, mais Honor fournit un câble 5V/3A dans la boîte de vente au détail.

En sortant les bourgeons du boîtier, nous voyons qu’ils sont assez similaires aux Huawei Freebuds 4i, même si ces sociétés ne sont plus ensemble, du moins en théorie. Après une enquête plus approfondie, nous avons découvert qu’ils ne sont pas seulement des sosies, ils sont exactement les mêmes, au millimètre près.

Ce que Honor n’a pas fait aussi bien, c’est la façon dont les écouteurs s’insèrent dans l’étui. Les deux sociétés ont un aimant en place en bas pour guider la tige dans sa fente, mais le positionnement de Honor ne semble pas naturel avec le bourgeon face à l’utilisateur alors que la tige est plus éloignée. Nous aurions aimé voir les écouteurs plus près du boîtier, mais cela aurait compromis la conception interne, permettant l’augmentation massive de la batterie.







Huawei Freebuds 4i vs Honor Earbuds 2 Lite

Il faudrait un entraînement intensif et beaucoup de mémoire musculaire pour s’adapter car il n’y a pas de moyen facile de mettre le bourgeon de l’oreille dans le boîtier avec un seul mouvement de la main.

Au moins, les Earbuds 2 Lite sont extrêmement confortables dans l’oreille, bien sûr lorsqu’ils sont combinés avec la bonne paire d’embouts en caoutchouc. Ils ont un capteur tactile à l’extérieur pour les gestes et de nombreux microphones pour garantir que les appels se font sans effort des deux côtés de la conversation.

Il y a aussi un capteur dans le microphone orienté vers l’intérieur qui détecte quand l’un des écouteurs est retiré et met en pause la musique ou la vidéo.

Caractéristiques

Les écouteurs sont un accessoire Bluetooth standard, ce qui signifie qu’ils peuvent être connectés à pratiquement n’importe quel autre appareil. Cependant, pour obtenir toutes les fonctionnalités supplémentaires, les utilisateurs doivent télécharger l’application Huawei AI Life.

Comme il s’agit d’un produit assez récent, nous avons constaté que nous avions besoin de la version la plus récente de l’application trouvée sur l’AppGallery de Huawei pour les faire fonctionner. Mais nous supposons que la version de l’application sur Google Play va bientôt rattraper son retard.











Interface de l’application Huawei AI Life

La différence que l’application apporte aux écouteurs 2 Lite est le contrôle des gestes – Double-Tap peut être personnalisé pour n’importe lequel des écouteurs, tandis que l’autre raccourci disponible est Touch & Hold, qui est par défaut le contrôle du bruit.

En parlant de contrôle du bruit, c’est là que Honor a fait un excellent travail – en mettant en œuvre l’ANC. Les utilisateurs peuvent parcourir « Sensibilisation », « Désactivé » et « Réduction du bruit », et chacun d’entre eux peut être supprimé de la liste via l’application.

Alors que la première est évidente – elle active les micros extérieurs pour aider les utilisateurs à naviguer dans de courtes interactions, la deuxième option « Désactivée » est celle par défaut. La suppression du bruit fait un excellent travail et un concurrent majeur des Earbuds 2 Lite est son jumeau – le Freebuds 4i. Il convient de souligner que l’ANC fonctionne si l’écouteur est confortablement installé dans le conduit auditif – s’il bouge, cela compromet toute l’expérience.

La batterie

Un autre point fort des Earbuds 2 Lite est la batterie. Chaque bourgeon contient une cellule de 55 mAh, tandis que le boîtier ajoute 410 mAh de plus. Honor calcule la durée de vie totale de la batterie de 32 heures d’expérience d’écoute. Cela n’inclut pas le temps qu’il faut aux têtes pour se recharger pendant qu’elles sont dans l’étui, bien sûr. Le chargement des têtes est vraiment rapide, et le boîtier lui-même peut également obtenir du jus rapidement, à condition que le câble soit couplé à l’adaptateur approprié.

La lecture continue sur une seule charge est annoncée à 10 heures avec ANC désactivé et volume à 50%. Nous ne prenons pas en charge l’écoute de musique pendant une si longue période, mais nous l’avons fait pour le plaisir de cet examen. Nous avons été impressionnés par le fait que les écouteurs 2 Lite correspondaient aux attentes d’un smartphone non Honor – près de 10 heures.

L’activation de l’ANC et l’augmentation du volume réduiront la durée de vie de la batterie, tout au maximum nous offrant toujours plus de 4 heures de plaisir audio. La recharge est également rapide ; notre suggestion, basée sur l’expérience et le test de plusieurs écouteurs TWS, est de charger le boîtier chaque fois que l’occasion se présente, au lieu d’utiliser toute la durée de vie de la batterie jusqu’à la dernière baisse de puissance, puis de lutter pour trouver une prise.

Qualité audio

La grande question concernant les écouteurs bon marché est toujours la qualité du son. Les écouteurs Honor Earbuds 2 Lite sont livrés avec des haut-parleurs à bobine dynamique de 10 mm qui offrent un son clair bien mis et correspondant à la catégorie de prix.

Les auditeurs occasionnels de musique, les amateurs de podcasts et les bourreaux de travail en déplacement adoreraient ces écouteurs en raison de la connexion stable et du son satisfaisant. Malheureusement, AI Life ne fournit aucun égaliseur, donc l’utilisateur doit se fier à l’intégré, à condition que l’appareil en ait un. En parlant de connexion stable, les Earbuds 2 Lite peuvent se connecter à deux appareils différents et peuvent facilement passer de l’un à l’autre, en fonction de celui qui joue. C’est grâce à la connectivité Bluetooth 5.2 qui permet également une configuration facile d’un utilisateur à un autre.

Même avec la batterie occupant la plupart des composants internes de l’écouteur, il y a suffisamment de matériel pour fournir des aigus et des graves suffisamment bons. Et comme nous vivons une pandémie, il y a toujours un masque devant la bouche – les Earbuds 2 Lite captent toujours tout, et la tige n’est pas trop longue pour gêner les sangles du masque.

Conclusion

Nous étions déjà impressionnés par les Huawei Freebuds 4i, et les Honor Earbuds 2 Lite viennent de consolider notre verdict. Ces écouteurs sont excellents car ils offrent un son décent, l’un des meilleurs ANC de cette catégorie de prix, et la durée de vie de la batterie, ainsi que les capacités de charge, sont de premier ordre.

Il n’y a qu’un seul problème majeur avec les Earbuds 2 Lite, également vendus sous le nom d’Earbuds 2 SE en Chine : leur disponibilité. Honor développe toujours son réseau de vente indépendant et nous avons eu du mal à trouver les écouteurs à vendre en ligne. Finalement, nous les avons trouvés en Malaisie pour 299 MYR (ou 269 MYR pour les lève-tôt), ce qui représente environ 70 $, et cela semble être un prix raisonnable pour ce que vous obtenez.