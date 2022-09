Avis Honor 70 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

La gamme Honor 70 a fait ses débuts en mai, mais c’est la première fois que nous la voyons en Europe. Le Honor 70 est l’option la plus abordable de la série, les Honor 70 Pro et Pro+ étant de niveau supérieur. Le Honor 70 est également un successeur direct du Honor 50 de décembre dernier et seuls quelques changements ont été apportés au nouveau modèle.

Cependant, Honor a fait les bons. Nous avons un SoC légèrement amélioré, un Android plus récent avec Magic UI 6.1 en plus et, plus important encore, de nouvelles caméras. Le nouveau Honor 70 reçoit un capteur légèrement plus grand, mais avec moins de pixels, et à notre grande surprise, l’appareil photo ultra-large a été remplacé par un véritable 50MP avec autofocus. Honor a également ignoré l’appareil photo macro inutile et utilise à la place l’ultra large pour les gros plans.

De plus, le Honor 70 est alimenté par une batterie de 4 800 mAh, ce qui est un peu inférieur à la moyenne pour un milieu de gamme, mais c’est aussi une grosse mise à niveau par rapport à la génération précédente en ajoutant 500 mAh au total. Nous avons également un support de charge rapide et de charge inversée de 66 W, ce qui est une caractéristique rare à avoir dans cette fourchette de prix.

Les spécifications du Honor 70 en un coup d’œil :

Corps: 161,4 x 73,3 x 7,9 mm, 178 g ; devant en verre, dos en plastique et cadre latéral.

161,4 x 73,3 x 7,9 mm, 178 g ; devant en verre, dos en plastique et cadre latéral. Affichage: OLED 6,67″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, HDR10+ 395ppi.

OLED 6,67″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, HDR10+ 395ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,5 GHz Cortex-A78 & 3×2,4 GHz Cortex-A78 & 4×1,9 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L.

Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) : Octa-core (1×2,5 GHz Cortex-A78 & 3×2,4 GHz Cortex-A78 & 4×1,9 GHz Cortex-A55) ; Adreno 642L. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, interface utilisateur magique 6.1.

Android 12, interface utilisateur magique 6.1. Caméra arrière: Large (principal) : 54 MP, f/1.9, 1/1.49″, PDAF ; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.2, 122˚, AF ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 54 MP, f/1.9, 1/1.49″, PDAF ; : 50 MP, f/2.2, 122˚, AF ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2.4, (large).

32 MP, f/2.4, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS.

: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS ; : 1080p@30fps, gyro-EIS. La batterie: 4800 mAh ; Charge rapide 66W, 60% en 20 min (annoncé), Recharge inversée 5W.

4800 mAh ; Charge rapide 66W, 60% en 20 min (annoncé), Recharge inversée 5W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC.

Côté design, il y a peu ou pas de changement, et c’est une bonne chose. Nous avons aimé la construction la première fois et nous sommes heureux de voir le même corps lisse et léger.

Nous voyons également le même écran OLED incurvé à bord, prenant en charge une profondeur de couleur de 10 bits et allant jusqu’à 120 Hz. Bien qu’il mesure 6,67″ de diagonale cette fois-ci – exactement 0,1″ de plus que le Honor 50.

Pourtant, nous pensons que le principal attrait de ce téléphone est les caméras. La plupart des concurrents du téléphone ne parviennent pas à impressionner avec de bons appareils photo en dehors des principaux. C’est assez rafraîchissant de voir un smartphone de milieu de gamme avec un bon appareil photo ultra large. Il s’agit également de la plus grande mise à niveau par rapport au Honor 50.

En termes de prix, cependant, la situation est délicate. Tout comme son prédécesseur, le Honor 70 fait face à pas mal de concurrence, mais nous pensons que l’appareil est mieux équipé pour le travail cette fois-ci, et certaines fonctionnalités l’aident à se démarquer.

Déballage du Honor 70

La boîte de vente au détail du Honor 70 n’a rien d’extraordinaire. L’appareil est livré avec les manuels d’utilisation habituels ainsi que le câble USB-A vers USB-C pour la charge et le transfert de données ainsi que la brique de charge 66W appropriée.

La boîte contient également en prime une coque transparente en silicone.