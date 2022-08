Avis HolyStone HS720E | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Abordable

Facile à voler

Livré avec une batterie supplémentaire et un étui de transport Les inconvénients Pas d’évitement d’obstacle

Gamme limitée

Manque de modes de prise de vue avancés

Sortie vidéo douce, même en 4K Notre avis Le HolyStone HS720E ne peut pas tout à fait rivaliser avec les drones d’entrée de gamme de DJI et Parrot en termes de fonctionnalités, manquant de photographie RAW, de modes de prise de vue avancés et d’évitement d’obstacles, mais la construction solide, les commandes faciles et les accessoires fournis suffisent à le rendre tentant pour les premiers acheteurs novices en photographie aérienne.

Prix ​​lors de l’examen

299,99 $

299,99 $ Libre

HolyStone n’a peut-être pas la même reconnaissance de marque que DJI ou Parrot, mais le HS720E d’entrée de gamme de la société est un drone tentant pour ceux qui se lancent dans la photographie aérienne.

Il n’a pas toutes les cloches et les sifflets de drones plus haut de gamme, manquant de fonctionnalités comme un cardan, des modes de prise de vue avancés, l’évitement d’objets et une connectivité à longue portée, mais c’est un interprète solide dans un facteur de forme compact à un prix très tentant .

Caractéristiques de conception

Design compact

Le contrôleur peut être difficile à utiliser

Manque de fonctionnalités intelligentes comme l’évitement d’objets

Livré avec deux piles et étui de transport

Le HolyStone HS720E est un drone étonnamment compact, se repliant sur un format plutôt petit de 173 x 104 x 56 mm, facile à tenir et à transporter d’une seule main. Même avec ses bras complètement étendus, c’est toujours l’un des plus petits drones du marché à 336 x 370 x 56 mm.

Mais bien qu’il soit compact, le système a un peu de poids, avec un poids de 495 g presque le double de celui des drones vraiment légers comme le DJI Mini 2. Il se sent solide et robuste, ce qui donne l’assurance qu’il ne se brisera pas complètement si une collision se produit, et bien qu’il n’y ait pas de système de cardan pour une vidéo vraiment fluide, la caméra est montée en toute sécurité dans le corps du drone.

Lewis Peintre / Fondeur

Il y a aussi un jeu de lames de rechange dans la boîte si vous avez besoin de les remplacer à tout moment.

La batterie s’insère dans un compartiment à l’arrière avec un bouton de dégagement rapide pour un remplacement facile de la batterie, et il y a une petite fente pour carte microSD sur le côté pour stocker les images (vendues séparément).

Mais alors que le drone lui-même semble robuste et robuste, le contrôleur qui l’accompagne n’est pas aussi poli, fabriqué à partir d’un plastique bon marché avec un système de montage de téléphone particulièrement gênant qui s’adapte à peine aux téléphones à grand écran comme l’iPhone 13 Pro Max.

Lewis Peintre / Fondeur

Les poignées extensibles rendent le contrôleur relativement petit plus facile à tenir lorsqu’un téléphone est monté – une touche agréable.

Mis à part les bizarreries du support de téléphone, le contrôleur est essentiellement ce que vous attendez d’un drone ; il y a un écran LCD basse résolution pour afficher des statistiques telles que la qualité du signal et l’état du GPS, ainsi que deux joysticks pour contrôler le mouvement du drone, un bouton de retour à la maison dédié et des commandes de caméra sur le pare-chocs droit.

Ce dernier peut être particulièrement difficile à atteindre lorsqu’un téléphone est monté, ce qui peut rendre les réglages de la caméra en cours de vol délicats – d’autant plus importants si l’on considère le manque de mouvements de caméra automatisés.

Le téléphone et le contrôleur se connectent au drone via Wi-Fi 5 GHz avec vidéo FPV jusqu’à 500 m – en théorie. En réalité, la connexion vidéo commencera à se couper beaucoup plus tôt – aussi peu que 50 m selon mon expérience.

Le contrôleur se connectera jusqu’à 1 km à l’aide de ses antennes intégrées, mais tout comme la plage vidéo revendiquée, c’est beaucoup moins. Je me suis éloigné d’environ 100 m dans un environnement clair avant que le retour automatique alimenté par GPS ne se déclenche. C’est loin des goûts du DJI Mini 2 de 10 km.

Lewis Peintre / Fondeur

Vous pouvez configurer des plans de vol prédéfinis via l’application que le drone suivra à l’aide du GPS si vous souhaitez aller plus loin – bien qu’il convient de noter qu’en vertu de la loi britannique, vous devez être à moins de 500 m et dans la ligne de mire de votre drone à tout le temps, donc ce n’est pas recommandé.

Il existe également d’autres modes de prise de vue automatisés disponibles, y compris un point d’intérêt qui tournera autour d’un point d’intérêt à 10 m pour une prise de vue en spirale cool, et un mode Follow Me. Ce dernier n’est pas aussi impressionnant que vous pourriez l’espérer, dépourvu de tout type d’évitement d’objet et de la possibilité d’ajuster l’appareil photo pour garder le sujet dans la prise de vue.

HolyStone fournit deux batteries avec le HS720E, avec 23 minutes chacune totalisant 46 minutes de temps de vol – bien que vous deviez faire atterrir le drone et échanger la batterie à mi-chemin.

La bonne nouvelle est que si la batterie devient faible, elle reviendra au point d’où elle a initialement décollé, plutôt que de simplement tomber du ciel.

Assez facilement, il y a un double chargeur dans la boîte qui vous permet de connecter les deux batteries à la fois, bien que vous deviez fournir vous-même la brique de charge USB-A. Il charge également les batteries une à la fois, et étant donné qu’il faut environ 5 à 6 heures pour charger une batterie, vous envisagez une attente assez longue de 10 à 12 heures entre les vols.

Lewis Peintre / Fondeur

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, le HolyStone HS720E, le contrôleur, les batteries et le chargeur sont rangés dans un étui de protection rigide – également fourni avec le drone. Le boîtier a des découpes pour chaque composant, ce qui lui permet d’être stocké en toute sécurité pendant le transport, et il aidera également à se protéger contre une chute ou deux.

Performance

Facile à piloter avec deux modes de vitesse disponibles

La vidéo peut être fragile sans gimble

La vidéo 4K est plus douce que les concurrents

Gamme limitée

Doté de moteurs sans balais sportifs et d’une foule de capteurs qui aident à le maintenir stable, le HS720E est un plaisir à piloter. Il dispose de deux modes – l’un limité à 15 mph et l’autre limité à 22 mph – le premier étant bon pour les prises de vue lentes et contrôlées, tandis que le second est idéal pour les prises de vue rapides, en suivant des sujets en mouvement et en s’amusant généralement à piloter le drone. un espace ouvert.

La caméra, montée à l’avant du drone, a un pas de -90-0° pour vous aider à obtenir les angles dont vous avez besoin, et le FOV de 130° est certainement assez large pour capturer la scène dans toute sa splendeur.

Lewis Peintre / Fondeur

En ce qui concerne la qualité vidéo, vous avez le choix entre deux options ; [email protected] ou [email protected] Il convient de noter que, comme avec la plupart des drones, vous n’obtiendrez qu’une vidéo standard 1080p transférée sur votre téléphone – vous devrez prendre la carte microSD du drone et la connecter à un PC ou un ordinateur portable pour afficher la pleine résolution. images.

Les vidéos sont enregistrées au format MP4 par défaut, avec la possibilité de changer le codec en AVI dans l’application si vous préférez. Le débit vidéo n’est pas répertorié par le fabricant, mais je soupçonne qu’il est inférieur à celui du DJI Mini 2 compatible 4K et de son MP4 à 100 Mbps.

Lewis Peintre / Fondeur

Cela sonne fidèle à la vie, avec un aspect plus doux dans les vidéos dans l’ensemble, quelle que soit la résolution à laquelle vous filmez. Bien sûr, 4K semble meilleur que 1080p sur le drone, mais ce n’est pas aussi détaillé que les vidéos 4K de drones à prix similaire.

Cela ne veut pas dire que c’est mal qualité – en fait, je dirais que c’est à égalité avec un smartphone Android de milieu de gamme, avec des couleurs naturelles et une bonne exposition, mais avec plus d’oscillation. L’EIS aide à prendre l’avantage dans les vols cahoteux, mais ce n’est pas aussi fluide que vous obtiendriez d’un gimble à 2 ou 3 axes, surtout si le drone doit compenser le vent.

Jetez un œil à la vidéo ci-dessous pour voir les capacités 4K du drone.

Il existe également un mode photo standard pour les images fixes, capturées à 3840 x 2160, bien que la mise au point fixe de l’appareil photo du drone signifie qu’il est mieux adapté aux prises de vue Vista plutôt qu’aux images fixes en gros plan. Il est également capturé au format JPG sans prise en charge RAW, alors ne vous attendez pas à trop augmenter les détails dans Photoshop.

Lewis Peintre / Fondeur

Cela dit, ce sera toujours plus que suffisant pour ceux qui se lancent dans les drones, avec des commandes de vol faciles et une qualité vidéo qui n’a pas l’air trop mauvaise même lorsqu’elle est présentée sur un téléviseur 4K – ce n’est tout simplement pas aussi clair et fluide que il pourrait être.

Prix ​​& disponibilité

Le HolyStone HS720E est un drone à prix très compétitif, à un prix abordable de 299 $ / 299 £. Cela en fait l’un des drones les moins chers actuellement disponibles, battant les 449 $ / 419 £ DJI Mini 2 et les 349 $/369 £ Mavic mini – bien qu’il faille dire que, pour cet argent supplémentaire, vous obtenez une meilleure qualité vidéo, des fonctionnalités de prise de vue plus avancées et plus encore.

Si vous êtes vendu par l’idée du HolyStone HS720E, vous pouvez le récupérer chez Amazon dans le ROYAUME-UNI et NOUS.

Pour voir comment il se compare à la concurrence, jetez un œil à notre sélection des meilleurs drones.

Verdict

Le HolyStone HS720E ne rivalisera pas avec les marques de drones établies comme DJI et Parrot, mais c’est un peu le point. Le HS720E est un drone d’entrée de gamme avec un prix beaucoup plus abordable que même les drones concurrents bon marché – et quand vous commencez à le regarder comme ça, il devient plus attrayant.

Bien sûr, vous n’obtiendrez pas de modes de vol avancés, d’évitement d’objets, de cardan d’appareil photo ou de modes photo fantaisistes qui assembleront des images dans un panorama, mais cela cloue assez bien les bases.

Il est facile de voler à deux vitesses en fonction de ce que vous filmez, avec un GPS intégré et un flux vidéo 1080p en direct – tant que vous n’êtes pas à plus de 100 m, c’est-à-dire. Même si vous perdez le contrôle du drone, il reviendra là où il a décollé avec une précision impressionnante.

L’option de choisir entre 1080p @ 60fps et 4K @ 30fps est pratique pour les débutants, même si le métrage est un peu mou par rapport aux autres métrages de caméra drone 4K.

Considérant qu’il comprend également deux batteries, des lames de rechange et une mallette de transport à coque rigide pour le transport, le HolyStone HS720E est un drone à prix compétitif pour ceux qui découvrent le monde des drones et de la photographie aérienne.