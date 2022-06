Liz Benjamin est la directrice générale d’Albany chez Marathon Strategies, une société de relations publiques, et était auparavant journaliste couvrant la politique et la politique de New York pendant deux décennies dans divers médias.

Gail Collins et Michelle Goldberg sont chroniqueuses du Times Opinion.

Christina Greer est politologue à l’Université Fordham et co-animatrice du podcast « FAQ.NYC ».

Luis A. Miranda Jr. est un partenaire fondateur des cabinets de conseil new-yorkais MirRam Group et du Hamilton Campaign Network et est le président de Latino Victory.

Jack O’Donnell est un stratège politique et lobbyiste vétéran de New York et l’auteur de « Bitten by the Tiger : The True Story of Impeachment, the Governor, and Tammany Hall ».

Eleanor Randolph est un ancien membre du comité de rédaction du Times et l’auteur de « The Many Lives of Michael Bloomberg ».

Brent Staples est membre du comité de rédaction du Times.

Howard Wolfson était maire adjoint sous le maire Michael R. Bloomberg, conseiller principal de la campagne sénatoriale d’Hillary Clinton et directeur des communications pour sa première campagne présidentielle.

