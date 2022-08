Avis | Hé, Joe, n’essaie pas

Défiant toutes les attentes, le président a changé le récit. Avant, le riff était qu’il était trop vieux et dépendant de ses relations entre les partis au Sénat. Maintenant, la vieille école est cool. Le vieil homme des aviateurs a montré qu’il pouvait faire avancer les choses, souvent avec un soutien bipartite.

Mais c’est le moment pour Biden de décider si tout cela est du carburant pour une campagne de réélection, quand il aura 81 ans (82 le jour de l’investiture), ou un héritage sur lequel se reposer.

Il pourrait partir en beauté, sachant qu’il a tenu ses promesses de progrès et rétabli la décence à la Maison Blanche. Il a servi de baume au pompeux Donald Trump. Au cours des deux prochaines années, il pourrait obtenir plus de ce qu’il veut, puis se retirer. Ce serait effacé et patriotique, un contraste frappant avec Trump, égocentrique et traître.

Il s’est offert comme une échappatoire à Trump et au trumpisme, un moyen de nous aider à nous repérer après le règne brutal et hallucinant d’un escroc. Puis lui et son équipe se sont laissés emporter et ont commencé à le présenter de manière irréaliste en tant que FDR avec une grande vision pour refaire le contrat social. La mission de Biden n’était pas d’être un visionnaire mais d’être une force apaisante pour un pays qui avait désespérément besoin d’apaisement et un pont vers la prochaine génération. Il s’agit donc d’un terme logique, et cela le maintient fidèle à son point de vue élevé : de quoi le pays a-t-il vraiment besoin ?