Avis | Guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine : les migrations vers le Mexique et l’Amérique centrale montrent que les entreprises s’adaptent au nouveau paysage commercial mondial

Pendant plus de quatre décennies, les entreprises nord-américaines ont adopté ces principes après s’être aventurées sur des rivages lointains : surtout l’Asie – pour des économies de coûts, une expansion du marché et une meilleure réputation de marque, récoltant des bénéfices substantiels. Derrière ces conditions fondamentales se cachent d’autres facteurs qui jouent également un rôle : une croissance nationale soutenue, des coûts moindres à l’étranger, un système commercial international stable et un certain degré de coopération entre États rivaux.

Tout comme la migration documentée par Steinbeck, un autre récit se déroule dans les courants de mondialisation et de réalignement économique. Dans ce paysage en évolution, le Mexique et l’Amérique centrale sont sur le point de tirer parti d’avantages autrefois jugés défavorables par rapport à de nombreuses régions d’Asie.

Alors qu’Internet et la conteneurisation ont consolidé leur place dans le commerce, les défis récents ont mis en évidence le fragilité des chaînes d’approvisionnement , en particulier ceux qui s’étendent à travers les océans. L’impact perturbateur de la pandémie de Covid-19, la réponse incohérente des gouvernements, la congestion des ports, les retards de transport et l’augmentation des coûts ont accru l’intérêt porté à leur vulnérabilité.

01:39 De l’usine à l’étagère : comment Covid-19 complique le voyage sino-américain d’un seul contrôleur de jeu vidéo De l’usine à l’étagère : comment Covid-19 complique le voyage sino-américain d’un seul contrôleur de jeu vidéo

Jusqu’à présent, les perturbations ont été plutôt gênantes. Le problème est qu’il est difficile de l’oublier une fois qu’on est alerté du danger. Chaque reportage renforce encore davantage cette préoccupation et la justification de l’action devient plus convaincante. Les entrepreneurs se précipitent pour profiter de la situation.

Récemment, par exemple, des conflits de travail impliquant des débardeurs sur la côte ouest des États-Unis et au Canada ont constitué une menace sérieuse pour les routes de navigation transpacifiques. Pendant ce temps, le canal de Panama est aux prises avec un retard sans précédent en raison du pénurie provoquée par la sécheresse d’eau douce nécessaire à ses écluses. En outre, la guerre en cours menée par la Russie en Ukraine soulève des questions pertinentes quant à la compétence des puissances mondiales à gérer efficacement les troubles, voire à les empêcher complètement.

Face à ces défis, certains ont pris des mesures dans le cadre de ce que l’on appelle à tort le rapatriement. Le catalyseur de cette situation vient d’un endroit improbable. En 2017, difficulté à sécuriser Visas de travail H-1B La recherche de travailleurs technologiques à l’étranger dans des entreprises basées aux États-Unis a conduit certains à les transférer à la hâte au Canada, où les documents de travail sont plus faciles à obtenir.

Le principal avantage était d’être dans le même fuseau horaire et à proximité des équipes basées aux États-Unis. Il y avait aussi l’attrait des salaires plus bas au Canada. Cela a attiré l’attention des fabricants qui recherchaient des destinations au sud du Rio Grande. La notion de « nearshoring » n’est pas nouvelle, mais ce qui est différent aujourd’hui, c’est la dynamique.

Des employés travaillent sur la chaîne de production dans une usine de Ciudad Acuna, dans l’État de Coahuila, au Mexique. Le modèle économique mexicain de libre-échange et de bas salaires a attiré l’attention des fabricants à la recherche de sites de « localisation » à faible coût dans un contexte d’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. Photo de : MCT

À court terme, le Mexique peut s’attendre à ce que des secteurs dans lesquels il existe déjà une présence importante – comme l’assemblage d’ordinateurs et les pièces détachées pour véhicules automobiles – renforcent cette présence. Le fabricant de casques Plantronics a déjà déménagé de Chine au Mexique tout comme les fournisseurs de meubles d’extérieur et de grills Meco Corporation et la société de fournitures médicales DJO Global.

Ce phénomène transcende également les entreprises américaines. Prenons par exemple Preslow, un fabricant de vêtements basé à Mexico avec un client clé chez Walmart. L’année dernière, elle a rapatrié ses activités de fabrication au Mexique. Le géant chinois du meuble Man Wah, conscient de la volatilité des conflits commerciaux mondiaux, a également établi une présence au Mexique pour préserver sa part vitale du marché américain.

C’est un bon ajustement. Le Mexique et l’Amérique centrale offrent des coûts compétitifs, une familiarité linguistique et des réseaux de transport terrestre fiables. En outre, le risque de tensions géopolitiques entraînant des ruptures d’approvisionnement est remarquablement absent. Le Mexique est également partie au Accord États-Unis-Mexique-Canada , le successeur de l’Accord de libre-échange nord-américain. Au milieu de ces courants transformateurs, elle apparaît comme le bénéficiaire le plus probable.

Pour autant, cette migration n’est pas sans défis. Le Mexique et l’Amérique centrale luttent pour leur stabilité. L’afflux de demandeurs d’asile à la frontière sud des États-Unis est un sujet multilatéral ennuyeux. Le une violence extrême et très médiatisée associés au commerce illicite de drogues suscitent des appréhensions. Le Mexique ne dispose pas non plus de la base industrielle nécessaire pour s’adapter sans problème à la plupart des transitions. Il faut souvent le construire, une entreprise risquée et coûteuse.

13 corps retrouvés dans des congélateurs dans un État mexicain violent

Pour ces raisons, rares sont ceux qui prédisent un changement sismique. Cependant, ce serait une erreur de sous-estimer l’impact de l’incrémentalisme. Les marchés se font à la marge, et même un tout petit retrait peut perturber les conditions du marché. Même si cela ne se concrétise jamais, d’autres inquiétudes subsistent.

Les entreprises nord-américaines entretiennent depuis des décennies des relations de collaboration avec des fournisseurs étrangers, ancrées dans des engagements à long terme et une prospérité mutuelle. Il s’agit d’une orthodoxie classique en matière de chaîne d’approvisionnement de la fin du XXe siècle. Le défi d’aujourd’hui consiste à gérer cette migration imminente sans semer la discorde, mais une chose demeure : nier avec véhémence le potentiel de changement indique souvent que des changements sont déjà en cours.

Tout comme les personnages du conte de Steinbeck, les régions et les industries doivent s’adapter pour garantir un avenir meilleur. Alors que les métayers se lancent dans leur quête ardue de prospérité, le monde des affaires d’aujourd’hui navigue en eaux inexplorées, poussé par le courant des opportunités et des défis. L’esprit d’endurance et la quête d’un horizon plus brillant restent plus que jamais d’actualité, nous poussant à tirer la sagesse du passé tout en embrassant la promesse d’une nouvelle ère.

Charlie Grahn est un vétéran de la chaîne d’approvisionnement. Il enseigne à la Melville School of Business et au Langara College de Vancouver, Canada.