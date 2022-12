Avis | Gretchen Whitmer a rejeté les faux choix. Tous les démocrates devraient.

Gretchen Whitmer a illustré ce modèle dans le Michigan cette année. Avec sa victoire à mi-mandat, elle a maintenant remporté deux élections générales décisives dans un État critique du mur bleu. Le mois dernier, elle a gagné par 10,6 points (une marge battue par seulement deux candidats démocrates à la présidentielle au cours des 50 dernières années, Barack Obama en 2008 et Bill Clinton en 1996).

Elle a couru sur l’économie et avortement, augmentation de la participation démocrate et persuadé les électeurs swing, tout en se connectant avec la plus grande base du parti : les électeurs noirs. Elle a incarné la façon dont les campagnes intelligentes en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et dans tout le pays ont opéré ce cycle, et elle a donné un plan pour les démocrates en 2024.

La première leçon de la campagne de Mme Whitmer est que les bonnes nouvelles économiques et le développement – ​​en particulier la construction de choses – font vraiment une différence. Les démocrates devraient fonctionner sur la fabrication américaine : qu’il s’agisse d’une nouvelle usine de semi-conducteurs (pour aider à atténuer la pénurie de puces à laquelle est confrontée l’industrie automobile) ou d’investissements générationnels de GM dans des usines de batteries de véhicules électriques (pour s’assurer que les chaînes d’approvisionnement critiques pour les voitures électriques seront basées au Michigan, et non en Chine, où de nombreuses batteries de véhicules électriques sont actuellement construites), Mme Whitmer s’est battue pour les amener au Michigan.

Dans plusieurs publicités télévisées, elle a déclaré aux électeurs : “Je ne peux pas résoudre le problème de l’inflation, mais nous faisons des choses – en ce moment – pour aider.” Elle a énuméré les avantages tangibles qu’elle a proposés ou obtenus, comme un collège communautaire plus abordable, des remboursements d’assurance et des réductions d’impôt pour les personnes âgées. Elle a adopté quatre budgets équilibrés et bipartites sans augmentation d’impôts, et elle en a fait part aux électeurs.

De nombreux démocrates ont parlé d’économie à travers le pays, mais peu l’ont fait de manière aussi cohérente et efficace que Mme Whitmer. Et ce n’était pas que des paroles : quand les entreprises ouvraient, elle était souvent là pour les fêter.