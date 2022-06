Avis | Grandir dans l’ombre du DACA

Quand on parle d’immigration, on dit souvent que les sans-papiers vivent dans l’ombre. Le DACA a eu pour effet d’allumer l’interrupteur d’éclairage. Dès que le programme nous a ouvert des portes, nous nous sommes lancés sur les chapeaux de roue. L’autorisation de travail m’a permis d’aider à démarrer le programme de bourses TheDream.US, qui a fourni plus de 8 750 bourses d’études universitaires à Dreamers. J’ai pu acheter ma première maison, démarrer un plan de retraite et obtenir un permis de conduire. Finalement, grâce à une requête en mariage, j’ai pu obtenir une carte verte.

J’ai fait partie des négociations avec la Maison Blanche qui ont conduit à la formulation du DACA et j’ai fait partie du groupe qui s’est efforcé de veiller à ce que sa mise en œuvre se déroule sans heurts. Il y avait un véritable sentiment de liberté de pouvoir accéder à ce que de nombreux jeunes Américains tiennent pour acquis et un sentiment d’accomplissement en voyant tant de bénéficiaires du DACA réussir à tous points de vue.

Mais tout n’a pas été rose pour les bénéficiaires du DACA, alors ou maintenant. N’oubliez pas que le programme lui-même était une victoire remportée grâce au plaidoyer féroce des Rêveurs. Le 1er janvier 2010, j’étais parmi les personnes qui ont marché de Miami à Washington dans le cadre du “Trail of Dreams”, demandant au président Obama d’arrêter les expulsions et de proposer une action différée, tandis que le Congrès travaillait à l’adoption du Dream Act. Pourtant, malgré le soutien de 55 sénateurs et de fortes majorités du public américain, cette législation n’a pas pu surmonter l’obstruction sénatoriale en décembre 2010.

Même après que la Cour suprême se soit prononcée en juin 2020 contre la tentative de l’administration Trump de mettre fin au DACA, les contestations judiciaires du programme se poursuivent. Une décision de juillet 2021 d’un juge fédéral du Texas a de nouveau jeté l’avenir du programme dans l’incertitude.

Dans le processus, les défis juridiques et les hauts et les bas nous rappellent que malgré tous ses succès, le DACA ne fournit pas la certitude dont ses destinataires ou l’Amérique ont besoin. Malgré la conception populaire des «jeunes» rêveurs, la réalité est que le bénéficiaire moyen du DACA a maintenant 26 ans, et beaucoup de ceux qui se sont battus pour et ont gagné des protections ont entre 30 et 40 ans et sont toujours attendant l’adoption d’une législation promise depuis longtemps. Beaucoup sont chefs de famille ; 300 000 enfants nés aux États-Unis ont au moins un parent atteint du DACA.

Le combat ne consiste plus seulement à pouvoir accéder à l’éducation, mais aussi à pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, à obtenir des soins de santé essentiels et à participer pleinement à notre pays commun. Les gens ont construit des maisons et ont de solides racines ici; nous ne sommes plus des enfants. Les enjeux sont beaucoup plus élevés maintenant.