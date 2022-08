Avis GHD Unplugged | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Sa taille le rend parfait pour voyager

Puissant

Design attrayant et étui de voyage

Chargement USB Les inconvénients L’autonomie de la batterie ne vous donnera qu’une seule séance de coiffage

Petite surface de plaque pour le coiffage

Les poils peuvent s’accrocher au bord de l’assiette Notre avis Le Unplugged est bien fait et extrêmement efficace, en particulier compte tenu de sa légèreté et de sa forme compacte. Et même si ce n’est pas bon marché, son prix est compétitif, surtout si vous pouvez trouver une bonne affaire. Il mérite assurément une place dans votre sac de voyage.

Prix ​​lors de l’examen

299 $

Meilleurs prix aujourd’hui : GHD Unplugged

237,69 $ 299,00 $ Libre

Les marques ont emballé les fers à lisser avec des tonnes de nouvelles fonctionnalités pour nous inciter à acheter, des plaques flexibles aux jets ioniques en passant par les évents à vapeur. Mais la caractéristique la plus susceptible de faire une réelle différence pour vous est l’utilisation sans fil.

Les lisseurs sans fil sont pratiques si vous sortez après le travail, partez en week-end ou partez en vacances. Et si vous en obtenez un suffisamment puissant, il est idéal à utiliser à la maison, car vous n’avez pas à rester près d’un point de prise ou à vous emmêler dans un cordon.

Nous avons déjà testé deux lisseurs sans fil : le Dyson Corrale et le Revamp Liberate. Le Corrale est efficace, de belle facture et peut également être utilisé branché, mais il est encombrant et lourd. Le Liberate est léger et de poche, mais beaucoup moins puissant.

Alors, le Unplugged, le premier lisseur mobile de GHD, peut-il apporter le meilleur des deux mondes ? Nous découvrons.

Conception et fonctionnalités GHD Unplugged

Pèse un peu 304g

Chargement USB

Livré avec un étui de voyage résistant à la chaleur

Le Unplugged est un fer à lisser de forme ergonomique et agréable à tenir en main. Il est attrayant, avec des touches de haute qualité comme des accents chromés et des écrans LED blancs discrets.

Emma Rowley / Fonderie

Il existe deux options de couleur : vous pouvez opter pour un modèle avec un extérieur noir mat ou blanc mat. Les côtés intérieurs des pinces sont noirs sur les deux modèles et la poignée plus épaisse se rétrécit en plaques courtes revêtues de céramique.

La taille des plaques signifie que vous n’obtiendrez pas autant de couverture par passage que sur un lisseur pleine grandeur, mais c’est un compromis que vous attendez d’un appareil prêt à voyager.

Il mesure 22 cm de long et 4,5 cm à son point le plus large et, à 304 g, il est léger. Il est un peu plus gros et plus lourd que le Revamp Liberate mais un peu plus de la moitié du poids du Corrale (568 g).

Emma Rowley / Fonderie

Dans la boîte, vous trouverez le lisseur, un câble USB-C court et un adaptateur de prise, ainsi qu’un étui de voyage zippé joliment conçu en similicuir blanc. L’étui est résistant à la chaleur – vous pouvez y ranger le lisseur même lorsqu’il est encore chaud. Il y a même un compartiment séparé pour le câble. Et c’est tout ce dont vous aurez besoin pour voyager.

Si vous emportez un adaptateur de voyage multipoint pour recharger votre téléphone, ordinateur portable ou autre technologie, vous pourrez laisser l’adaptateur de prise dédié du Unplugged à la maison et apporter simplement l’étui de voyage et le mini câble. Le Unplugged se charge également à partir de n’importe quelle prise USB-C.

Cela lui donne un énorme avantage sur de nombreux autres stylers si vous essayez de voyager léger. Une prise et un câble pleine taille ont tendance à occuper une place importante. Le Unplugged est également conçu pour être adapté aux vols et sûr à emporter dans un sac de cabine. Ces caractéristiques en font le meilleur styler que nous ayons testé pour les voyages.

Performances débranchées GHD

Une température de coiffage : 185 °C (365 °F)

20 minutes de temps de coiffage

Charge en deux heures

Le Unplugged est un appareil épuré. Il y a un réglage de température unique et aucune fonctionnalité supplémentaire. Mais quand le lisseur fonctionne aussi bien que celui-ci, c’est tout ce dont vous avez besoin.

Il est simple à utiliser et rapide à chauffer. Une fois le lisseur chargé, il vous suffit de l’allumer pour l’utiliser. Il sonnera et un anneau lumineux blanc autour de l’interrupteur commencera à clignoter pour vous faire savoir qu’il chauffe.

Il faut environ 40 secondes pour être prêt à l’emploi. Quand c’est le cas, il sonne à nouveau et l’anneau lumineux cesse de clignoter et brille. Il chauffe à 185°C (365°F), qui est la température que GHD considère comme optimale pour coiffer les cheveux. Si vous avez les cheveux délicats ou très épais, vous voudrez peut-être un lisseur de voyage avec plus d’options de température.

GHD dit que cela vous donnera (un maximum de) 20 minutes de temps de coiffage. Essentiellement, une charge complète vous donnera soit une séance de lissage appropriée, soit quelques occasions de lisser et de ranger rapidement vos cheveux. Vous pouvez voir la durée de vie restante de la batterie sur un écran LED blanc à cinq barres.

Emma Rowley / Fonderie

Son temps de charge annoncé est inférieur à deux heures. Pendant que je le testais, il s’est chargé en moins de temps, mais je ne pense pas avoir complètement épuisé la batterie.

Mais au final, la façon dont il se charge et ses accessoires ne compteront pas pour grand-chose s’il n’a pas une puissance de lissage suffisante. Heureusement, les performances du Unplugged sont aussi bonnes que sa conception. Nous l’avons trouvé aussi efficace qu’un lisseur GHD filaire. C’est plus ou moins un style en un seul passage, ce qui est phénoménal dans un appareil aussi petit et léger que celui-ci.

Nous n’avons eu qu’un seul problème lors des tests. À une occasion, un cheveu s’est accroché entre la plaque et le boîtier extérieur. Cela ne s’est produit qu’une seule fois, et peut-être que ce n’était pas de chance, mais le fait que cela se soit produit montre un peu un défaut de conception dans ce qui serait autrement un produit sans défaut.

Emma Rowley / Fonderie

Il y a une fonction de sécurité intéressante pour les utilisateurs oublieux. Si vous laissez le lisseur allumé mais inutilisé pendant trois minutes, il s’éteindra automatiquement.

Et il existe d’autres sécurités de sécurité. Si vous en abusez dans une boucle continue d’utilisation, puis de charge et de réutilisation, son mode de protection vous avertira par une lumière clignotante et un bip. En cas de dysfonctionnement, le chauffage s’éteint et un voyant rouge clignote.

Nous aimerions voir chaque appareil qui chauffe avec des fonctions de sécurité aussi robustes.

Prix ​​et disponibilité

Le GHD Unplugged est au prix de 299 $ / 299 £, mais au moment de la rédaction, vous pouvez l’obtenir à prix réduit, que vous soyez aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, le meilleur prix que nous avons repéré est sur le site Web de Walmart, où il coûte 237,69 $. Au Royaume-Uni, le site Web GHD le vend actuellement pour 254 £, mais le prix le plus bas que nous ayons trouvé est sur Amazon, où il est en vente pour 238,99 £.

Verdict

Le Unplugged est attrayant, facile à utiliser et efficace, avec un chargement USB et une forme légère et portable. Mieux encore, il n’y a presque aucun compromis entre les performances de style et le confort de voyage. Nous le recommandons.

Pour voir plus d’options de coiffure, consultez notre tour d’horizon des meilleurs lisseurs et des meilleurs sèche-cheveux que nous avons testés.